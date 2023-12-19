В Украине – "алкоголизм", "нищета", но нет войны с РФ: Сеть возмутил австрийский учебник

В частности, в учебнике указано, что большинство населения Крыма – якобы россияне, и "значительной проблемой Украины является национализм".

Сеть возмутил австрийский школьный учебник по географии 2020 года, описывающий граждан Украины как алкоголиков, людей в нищете, которые "носят бремя" со времен СССР. В то же время о вторжении России в 2014 году нет никакой информации, лишь указано о "напряженных отношениях".

Фото со страницами австрийского учебника опубликовал в соцсети Х ивано-франковский стоматолог Денис Мыкытын.

"Европейцы хотят нас воспринимать как жертву и отказываются верить во что-либо другое. Сейчас это особенно заметно, поэтому я вспомнил одну историю. В 2020 году мне сбросили текст об Украине из австрийского учебника по географии", – говорится в сообщении пользователя.

Так, он опубликовал конспект из одного из параграфов учебника. Главные пункты – транзитность Украины, плодородные черноземы, отсутствие системы социального обеспечения, бремя со времен СССР и большое количество обнищавших людей. В информации говорилось, что средняя зарплата в Украине составляет менее 100 евро, тогда как на сайте Минфин указан размер в 390 евро.

Страницы австрийского учебника по географии с информацией об Украине/Фото: Денис Мыкытын

В учебнике указано, что большинство населения Крыма – якобы россияне. Также написано, что восточная часть Украины якобы заинтересована в сильной политической ориентации на Россию: "Поддерживается (украинцами) введение русского как второго государственного языка", "значительной проблемой Украины является национализм".

Авторы учебника информируют и о коррупции, правовом неравенстве и бюрократии в Украине.

"Часть из этого действительно правда, но суть в том, что коррупция, тотальная бедность и "напряженные отношения с Россией" – это 80% того, что написано в учебнике об Украине. В историческом аспекте упоминается только совок и "молодая страна", что создает у школьников образ фейковой нации. Ни одного слова о войне (с 2014 года – ред.) со скотоубл*дием, кроме того, что она поддерживает каких-то там сепаратистов", – обращает внимание Мыкытын.

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Австрийцы также указывают, что Украина "очень молодое" государство. Это, несмотря на то, что исторически страна существует более 835 лет: первое письменное упоминание слова "Украина" появилось в Киевской летописи еще в 1187 году.

Страницы австрийского учебника по географии с информацией об Украине/Фото: Денис Мыкытын

Автор сообщения также рассказал о своем опыте общения с немцами. По словам мужчины, когда он объяснял, что у украинцев нет ничего общего с россиянами, "никто и слушать не хотел".

"Они формируют представление на основе такого уровня, как этот учебник, а потом не верят нам и думают, что мы не хотим выглядеть обнищавшими, а они ведь знают, что у нас 100 €", — добавил Мыкытын.

Страницы австрийского учебника по географии с информацией об Украине/Фото: Денис Мыкытын

Страницы австрийского учебника по географии с информацией об Украине/Фото: Денис Мыкытын

Страницы австрийского учебника по географии с информацией об Украине/Фото: Денис Мыкытын

В учебнике есть немало манипулятивных утверждений, которые любит использовать Россия. Это очень возмутило пользователей Сети, однако были и те, кто соглашается с выложенными тезисами. Вот несколько комментариев под сообщением автора:

"Ну, российская информационная война свое дело сделала";

"Будто бы набрано из российских источников от фсб-чуваков из Газпрома, которые лгали про Украину, ворующую газ";

"Все, что нужно знать об Австрии – пророссийская страна, как показала война. Бывший глава МИД Австрии переехал в Россию… вот и имеем пропагандистскую риторику в отношении Украины. Это ужасно";

"Чернобыль, бедность и алкоголизм. Хорошая методичка, как из Кремля";

"Наверное, многие тезисы продвинуты кремлем, и это даже не теория заговоров, мы знаем и видим, как они распространили агентуру по всему миру, и продвигают через свои каналы и связи свою "точку зрения";

"Меня сейчас стошнит";

"Что тут скажешь… Уши кремля торчат повсюду – эти крысы везде!"

"Ничего нового. Австрийцы, как и все немецкоговорящие, видят себя выше всех";

"Здесь почти все – реальные факты";

"Не вижу особых ошибок в учебнике. Возможно, украинцам нужно задуматься и сбросить маску тщеславия?"

К слову, перед принятием решения о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер заявлял, что его государство "не согласится на переговоры в нынешних условиях".

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