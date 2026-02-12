В Украине – новые аварийные отключения: где 12 февраля не действуют графики

Отключение света. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

В четверг, 12 февраля, в ряде областей Украины начали вводить аварийные графики отключений света. Ночью враг совершил комбинированную ракетно-дроновую атаку на энергообъекты в нескольких регионах.

Об этом стало известно из сообщений облэнерго.

В «Укрэнерго» отметили, что во всех регионах применяются графики почасовых отключений.

«В отдельных областях вынужденно применены аварийные обесточения, которые будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме», — подчеркнули в НЭК.

Ситуация в энергетике

В результате ночных ударов по энергетике произошли обесточенные потребители в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях. Из-за повреждений сетей вдоль линии столкновения произошли отключения в Харьковской области.

Из-за мокрого снега и налипания мокрого снега были обесточены 11 населенных пунктов в Закарпатской области. Ремонтные бригады облэнерго уже осуществляют восстановление поврежденных линий.

Киевская область

В ДТЭК сообщили, что сегодня в части Броварского и Бориспольского районов будут действовать экстренные отключения электроэнергии. В остальной области — стабилизационные.

Днепропетровская область

В ДТЭК отметили, что по команде «Укрэнерго» применены экстренные отключения света. Пока предварительно обнародованные графики не действуют.

Заметим, в эту ночь армия РФ атаковала Днепр и область. В результате обстрела в областном центре повреждены объект инфраструктуры, частные дома и автомобили. Травмы получили маленькие дети.

Сумская область

В Сумской области введены графики аварийных отключений для потребителей 1-5 очереди. По данным облэнерго, речь идет о Шосткинском, Конотопском, Роменском районах, а также Ямпольской и Середино-Будской общинах.

Кировоградская область

С 09:00 в регионе применили аварийные отключения электричества. В облэнерго отмечают, что при одновременном введении аварийных и почасовых отключений время обесточивания по графику может быть увеличено.

Харьковская область

С утра в Харькове и Харьковской области применены графики аварийных отключений для стабилизации ситуации в сети. Однако, подчеркнули энергетики, одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений.

Как сообщалось, этой ночью армия РФ атаковала энергетику Одесской области. Кроме того, была повреждена теплоэлектростанция ДТЭК. В результате атаки существенно пострадало оборудование.

После ночных обстрелов в Киеве без света оказалось более 100 тысяч семей. Речь идет о домах в Деснянском районе. Также для домов в этом районе действуют экстренные отключения света.