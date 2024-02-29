В Украине увеличился в цене важный овощ

На сегодня производители предлагают к продаже белокочанную капусту по 8-12 гривен за килограмм.

На текущей неделе повысились цены на белокочанную капусту. Произошло это из-за активного спроса среди украинских потребителей. Представители оптовых компаний отмечают нехватку капусты на рынке, что на фоне востребованности потребителей влияет на рост цены.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

На сегодня производители предлагают к продаже белокочанную капусту по 8-12 гривен за килограмм. Что в среднем на 26% дороже, чем неделей ранее.

В то же время, специалисты объясняют увеличение спроса на продукт сезонным фактором. Кроме того, предложение некондиционной капусты, ранее оказывавшей негативное влияние на формирование ценового уровня, заметно сократилось, что также способствует удорожанию в сегменте белокочанной капусты.

В то же время, сейчас, после подорожания, капуста в Украине стоит в среднем на 33% дешевле, чем в конце февраля 2023 года. Однако фермеры и дальше могут делать попытки повышения цены.

Напомним, что употребление квашеной капусты очень полезно.

Читайте также: