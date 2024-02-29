В Україні збільшився в ціні важливий овоч

Станом на сьогодні виробники пропонують до продажу білоголову капусту по 8-12 гривень за кілограм.

На поточному тижні підвищились ціни на білокачанну капусту. Сталося це через активний попит серед українських споживачів. Представники оптових компаній відзначають нестачу капусти на ринку, що на тлі затребуваності серед споживачів впливає на зростання ціни.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Станом на сьогодні виробники пропонують до продажу білоголову капусту по 8-12 гривень за кілограм. Що, в середньому, на 26% дорожче, ніж тижнем раніше.

Водночас фахівці пояснюють збільшення попиту на продукт сезонним фактором. Крім того, пропозиція некондиційної капусти, яка раніше чинила негативний вплив на формування цінового рівня, помітно скоротилася, що також сприяє подорожчанню в сегменті білоголової капусти.

Водночас зараз, після здорожчання, капуста в Україні коштує в середньому на 33% дешевше, ніж наприкінці лютого 2023 року. Проте фермери і далі можуть робити спроби підвищення ціни.

Нагадаємо, що вживання квашеної капусти дуже корисно.

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