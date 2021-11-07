В Украину поступила крупная партия COVID-вакцины Moderna (фото)

Вакцину Moderna получила Украина бесплатно в рамках программы COVAX.
В Украину приехала партия вакцины против коронавируса производства компании Moderna. Препарат был доставлен детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Известно, что прилетело 2 930 300 доз мРНК-вакцины Moderna. Вакцина поступила бесплатно в рамках программы COVAX.
Хранение и логистику мРНК-вакцин, полученных от COVAX, с соблюдением соответствующей холодовой цепи в Украине обеспечивает Агентство США по международному развитию USAID.
Вместе с этой поставкой ЮНИСЕФ доставил в пределах COVAX 7,4 млн доз вакцин различных производителей (Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Sinovac). Поставки от имени инициативы продолжаются, чтобы защитить как можно больше людей в Украине от COVID-19.
В Минздраве напомнили, что согласно проведенному в Катаре исследованию, проведенному с 23 марта по 7 сентября 2021 года и опубликованному в авторитетном научном журнале “Nature”, Moderna (mRNA-1273) показала эффективность в предотвращении инфицирования штаммом “Дельта” в 73,1%. Эффективность вакцины в предотвращении тяжелого течения и смерти для штамма "Дельта" составляет 96,1%.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.