В Украину поступила крупная партия COVID-вакцины Moderna (фото)

Вакцину Moderna получила Украина бесплатно в рамках программы COVAX.

В Украину приехала партия вакцины против коронавируса производства компании Moderna. Препарат был доставлен детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Известно, что прилетело 2 930 300 доз мРНК-вакцины Moderna. Вакцина поступила бесплатно в рамках программы COVAX.

Хранение и логистику мРНК-вакцин, полученных от COVAX, с соблюдением соответствующей холодовой цепи в Украине обеспечивает Агентство США по международному развитию USAID.

Вместе с этой поставкой ЮНИСЕФ доставил в пределах COVAX 7,4 млн доз вакцин различных производителей (Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Sinovac). Поставки от имени инициативы продолжаются, чтобы защитить как можно больше людей в Украине от COVID-19.

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В Минздраве напомнили, что согласно проведенному в Катаре исследованию, проведенному с 23 марта по 7 сентября 2021 года и опубликованному в авторитетном научном журнале “Nature”, Moderna (mRNA-1273) показала эффективность в предотвращении инфицирования штаммом “Дельта” в 73,1%. Эффективность вакцины в предотвращении тяжелого течения и смерти для штамма "Дельта" составляет 96,1%.

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