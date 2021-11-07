До України надійшла велика партія COVID-вакцини Moderna (фото)

Вакцину Moderna отримала Україна безкоштовно у межах програми COVAX.

До України приїхала партія вакцини проти коронавірусу виробництва компанії Moderna. Препарат доставив дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

Про це інформує пресслужба МОЗ.

Відомо, що прилетіло 2 930 300 доз мРНК-вакцини Moderna. Вакцина надійшла безкоштовно у межах програми COVAX.

Зберігання й логістику мРНК-вакцин, отриманих від COVAX, із дотриманням відповідного холодового ланцюга в Україні забезпечує Агентство США з міжнародного розвитку USAID.

Разом із цією поставкою, ЮНІСЕФ доставив в межах COVAX 7,4 млн доз вакцин різних виробників (Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Sinovac). Поставки від імені ініціативи продовжуються, щоб захистити якомога більше людей в Україні від COVID-19.

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У МОЗ нагадали, що згідно з проведеним в Катарі дослідженням, яке було проведене від 23 березня до 7 вересня 2021 року та опубліковане в авторитетному науковому журналі “Nature”, Moderna (mRNA-1273) показала ефективність у запобіганні інфікуванню штамом “Дельта” до 73,1%. Ефективність вакцини у запобіганні важкому перебігу та смерті для штаму “Дельта” становить 96,1%.

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