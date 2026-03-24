Вода перекрывает дороги: синоптики предупредили об опасной погоде в Украине (карта)

Водополье на Днепре / © Вечерний Киев

В Украине во вторник, 24 марта, ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь на юго-востоке страны местами небольшой дождь.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.

Прогноз погоды для Украины

Ветер северо-восточный, в западных областях северо-западный, 5-10 м/с.

Температура днем 11-16 ° тепла, в Закарпатье и Одесщине до 19 °; в Карпатах днем 4-9° тепла.

Карта погоды по состоянию на 24 марта / © Укргидрометцентр

Какая погода в Киеве и области

В Киеве и области 24 марта переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура в Киеве днем 12-14° тепла.

По области — днем 11-16° тепла.

Предупреждение об опасных явлениях

Укргидрометцентр предупреждает об опасных гидрологических явлениях. 24-25 марта будет продолжаться развитие половодья на реках суббассейна Десны с суточной интенсивностью 1-15 см, что будет сопровождаться дальнейшим затоплением поймы на ее притоке г. Снов возле г. Сновск и переливом дороги местного значения между селами Большой Дырчин и Малый Дырчин Черниговского района.

Объявлен первый уровень опасности — желтый.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях / © Укргидрометцентр

Ранее мы писали о том, что после затяжных холодов жители Киева и области наконец-то могут готовить более легкую одежду. По данным отдела метеорологических прогнозов, с 24 по 28 марта регион ожидает настоящий температурный прорыв и стабильная сухая погода. Столбики термометра поднимутся до +14-19°C.