Вода перекрывает дороги: синоптики предупредили об опасной погоде в Украине (карта)
Укргидрометцентр предупредил об опасных явлениях 24 марта.
В Украине во вторник, 24 марта, ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь на юго-востоке страны местами небольшой дождь.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.
Прогноз погоды для Украины
Ветер северо-восточный, в западных областях северо-западный, 5-10 м/с.
Температура днем 11-16 ° тепла, в Закарпатье и Одесщине до 19 °; в Карпатах днем 4-9° тепла.
Какая погода в Киеве и области
В Киеве и области 24 марта переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура в Киеве днем 12-14° тепла.
По области — днем 11-16° тепла.
Предупреждение об опасных явлениях
Укргидрометцентр предупреждает об опасных гидрологических явлениях. 24-25 марта будет продолжаться развитие половодья на реках суббассейна Десны с суточной интенсивностью 1-15 см, что будет сопровождаться дальнейшим затоплением поймы на ее притоке г. Снов возле г. Сновск и переливом дороги местного значения между селами Большой Дырчин и Малый Дырчин Черниговского района.
Объявлен первый уровень опасности — желтый.
с 24 по 28 марта регион ожидает настоящий температурный прорыв и стабильная сухая погода. Столбики термометра поднимутся до +14-19°C.