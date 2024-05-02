Военный эксперт объяснил тактику россиян возле Часова Яра

Оккупанты активно применяют "банзай-штурмы" вблизи Часова Яра. Враг даже заходит на улицы, расположенные на востоке микрорайона "Канал", но каждый раз получает пощечину от украинских операторов боевых машин и FPV-дронов. Так, россияне вынуждены отступать, теряя как технику, так и личный состав.

Об этом в эфире телемарафона сказал военный эксперт Владислав Селезнев.

Что такое "банзай-штурмы"

По словам эксперта, "банзай штурм" – это загрузка на технику максимального количества личного состава. Такой подход позволяет преодолевать короткие дистанции на максимальной скорости, пытаясь избежать украинских дронов, мин или артиллерии. Селезнев предполагает, что РФ, вероятнее всего, скоро изменит свою тактику на этом направлении.

"В ближайшей перспективе – даже в прямых штурмах, в попытках врага обойти с флангов. Ведь напрямую враг ничего не может сделать, а вот обходя с флангов, особенно с юга, там есть определенные угрожающие тенденции", – отметил военный эксперт.

Напомним, боевые действия фактически уже продолжаются на границе города Часов Яр на Донетчине. В городе остаются около 700 человек.

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