Возле Винницы сбили два "Калибра": обломки травмировали пятерых человек

Жизни потерпевших ничего не угрожает.

Накануне днем, 26 июля, во время воздушной тревоги около Винницы силы ПВО сбили две российские ракеты "Калибр". Обломки сбитых вражеских целей травмировали пять человек.

Об этом сообщил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

"Вчера (26 июля - Ред.) в пригороде Винницы примерно в 14:00 были сбиты две ракеты "Калибр". От обломков пострадали пять человек", - говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Кроме того, в результате атаки повреждены хозяйственные и технические помещения. Размер ущерба пока уточняется, подчеркнул Борзов.

К слову, накануне РФ нанесла удар крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря. В воздушное пространство ракеты вошли с юго-восточного направления, меняя курс. Обе ракеты были сбиты силами ПВО в Винницкой области.

Атака 26 июля

В Украине несколько раз с утра объявляли воздушную тревогу. Масштабная началась после 13:00 и охватила все области. В Воздушных силах предупредили об угрозе ракетных ударов.

Стало известно, что оккупанты нанесли удар по Украине двумя крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря. Вражеские цели удалось сбить.

После 18.00 по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Существовала большая угроза ракетных ударов. Была угроза ударов ракетами по западу страны. В частности, под ударом оказалась Хмельнитчина.

После массированной атаки представитель ВС ВСУ Юрий Игнат рассказал, что было целью оккупантов на Хмельнитчине. Речь идет о городе Староконстантинов. Там расположен военный аэродром.

Стало известно, что в течение атак 26 июля ПВО сбила большое количество российских ракет – 36 целей. Так, около 17:00 оккупанты запустили из акватории Каспийского моря 36 ракет Х-101/Х-555, а до этого, около 13:00 - три "Калибра".

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