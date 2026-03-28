Враг массированно накрыл ударами Одессу: количество погибших увеличилось

Последствия атаки

В Одессе в результате российской массированной атаки дронами в ночь на субботу, 28 марта, погиб один человек. Еще одного человека достали из-под завалов.

Об этом сообщил глава МВА Сергей Лысак.

«Из-под завалов одного из домов достали тело еще одного человека. К сожалению, это уже вторая жертва ночной атаки на город. Также известно о 11 пострадавших», — отметил он.

Ночная атака по Одессе 28 марта — последние новости

Ночью россияне били по Одессе дронами. ГСЧС сообщила, что из-за ночной атаки россиян спасатели эвакуировали в Одессе 81 человека. Среди раненых — ребенок.

Кроме домов и родильного, в городе поврежден телецентр и объекты критической инфраструктуры. Возникли пожары, которые уже были ликвидированы.

В роддоме в момент удара находились 80 человек, 33 из них — медработники, все были в укрытии.

По данным МВА, последствия атаки фиксируются в трех районах Одессы.