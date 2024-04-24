ВСУ могут получить авиабомбы Paveway IV от Британии: что с ними не так

Украина якобы получит от Великобритании высокоточные бомбы Paveway IV. Об этом сообщил журналист ВВС Джонатан Биль. Согласно его информации, эти бомбы вошли в последний пакет помощи от Великобритании, объявленный вчера, 23 апреля, и стал рекордным по размеру — 500 млн фунтов (около 617 млн долларов).

В то же время аналитики Defense Express обратили внимание, что в официально объявленном перечне и описании передаваемого вооружения не было ни одного упоминания не только о Paveway IV, но и о любых бомбах вообще. А раньше всего ВСУ могут получить лишь 1600 ударных и зенитных ракет, а также крылатые Storm Shadow.

Также, говорят в Defense Express, подчеркивают, что под вопросом вообще потребность Воздушных сил ВСУ в этих авиационных боеприпасах.

"Дело в том, что Paveway IV также является комплектом, который, как и JDAM, устанавливается на обычную бомбу и превращает ее в высокоточную. В случае Paveway IV — на бомбу Mark 82 весом 531 фунт (241 кг). Этот комплект имеет комбинированное спутниковое и полуактивная лазерная наводка, имеет возможность не только контактного или отложенного подрыва, но и воздушного", — говорят эксперты.

Paveway IV — разработка британского подразделения Raytheon, который обошел JDAM в заказе британского минобороны и попал на вооружение в 2008 году. Эта бомба находится на вооружении только Великобритании и Саудовской Аравии.

Paveway IV интегрирован в самолет Tornado, Eurofighter Typhoon и F-35, хотя вряд ли его интеграция с любым другим западным истребителем может вызвать любые сложности.

В то же время, главное отличие Paveway IV от американской JDAM-ER и французской AASM Hammer состоит в том, что это не дальнобойный авиационный боеприпас, как и любая вольнопадающая бомба он может использоваться лишь на незначительную дальность для атаки цели "под собой".

"Именно поэтому передача Paveway IV пока выглядит довольно спорной, если говорить о ее оригинальном варианте. Но если речь идет о возможности их доработки, например путем добавления ракетного ускорителя как у AASM Hammer или крыльев, как у JDAM-ER, то появляется возможность их реального использования для самолетов", – говорят в Defense Express.

В то же время аналитики уверены, что британцы вряд ли передавали бы то, что невозможно использовать на поле боя.

Напомним, Великобритания 23 апреля объявила о выделении Украине нового пакета помощи на 500 миллионов фунтов стерлингов. Он будет включать в себя необходимые боеприпасы, средства ПВО, беспилотники и другое необходимое военное оборудование.

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