ВСУ перебрасывают дополнительные силы на левый берег Херсонщины — ISW

Украинские военные продолжают удерживать позиции на левом берегу Днепра и перебрасывают туда дополнительные силы.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Украинские войска продолжали боевые действия на левом берегу Херсонской области 18 ноября.

В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские силы удерживают позиции на востоке береговой части Херсонской области.

"Российский военный блогер утверждал, что украинские силы при артиллерийской поддержке атаковали вблизи Поймы, Песчановки и Кринок. Российские "военкоры" утверждали, что украинские силы продолжают перебрасывать дополнительный личный состав пехоты на левый берег", — говорится в сообщении.

18 ноября Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили 12 атак России на левом берегу Херсонской области.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ контролируют 10 квадратных километров территории вблизи Крынков в Херсонской области.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне пытаются выбить украинских бойцов из плацдарма на левом берегу Херсона.

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