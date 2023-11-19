ВСУ перебрасывают дополнительные силы на левый берег Херсонщины — ISW

Украинские силы удерживают позицию на востоке береговой части Херсонской области.
Украинские военные продолжают удерживать позиции на левом берегу Днепра и перебрасывают туда дополнительные силы.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Украинские войска продолжали боевые действия на левом берегу Херсонской области 18 ноября.
В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские силы удерживают позиции на востоке береговой части Херсонской области.
"Российский военный блогер утверждал, что украинские силы при артиллерийской поддержке атаковали вблизи Поймы, Песчановки и Кринок. Российские "военкоры" утверждали, что украинские силы продолжают перебрасывать дополнительный личный состав пехоты на левый берег", — говорится в сообщении.
18 ноября Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили 12 атак России на левом берегу Херсонской области.
Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ контролируют 10 квадратных километров территории вблизи Крынков в Херсонской области.
Кроме того, мы ранее информировали, что россияне пытаются выбить украинских бойцов из плацдарма на левом берегу Херсона.
Читайте также:
- В Херсонской области дезертировали около 20 российских захватчиков — Генштаб
- Россияне ударили по Херсонщине: есть пострадавший
- Продвижение ВСУ на левом берегу Херсона: все, что известно о ситуации