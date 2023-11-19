ЗСУ перекидають додаткові сили на лівий берег Херсонщини - ISW

Українські військові продовжують утримувати позиції на лівому березі Дніпра та перекидають туди додаткові сили.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Українські війська продовжували бойові дії на лівому березі Херсонської області 18 листопада.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські сили утримують позиції на сході берегової частини Херсонської області.

"Російський військовий блогер стверджував, що українські сили за артилерійської підтримки атакували поблизу Пойми, Піщанівки та з Кринок. Російські "воєнкори" стверджували, що українські сили продовжують перекидати додатковий особовий склад піхоти на лівий берег", - йдеться у повідомленні.

18 листопада Генштаб України повідомив, що українські війська відбили 12 атак Росії на лівому березі Херсонської області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ контролюють 10 квадратних кілометрів території поблизу Кринків на Херсонщині.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни намагаються вибити українських бійців із плацдарму на лівому березі Херсонщини.

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