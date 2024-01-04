Законопроект о мобилизации: "сырой текст", содержащий коррупционные риски и антиконституционные нормы – нардеп

По мнению Ирины Фриз, логичным, было бы отозвать правительственный законопроект, не ожидая возможной отправки его на доработку.

Решения по правительственному и альтернативным законопроектам по мобилизации планируется принимать на комитете после 8 января.

Об этом сообщила представитель "Европейской солидарности" в Комитете нацбезопасности Ирина Фриз в Facebook.

Народная депутат отметила, что текст нынешнего законопроекта о мобилизации "полностью сырой", он содержит коррупционные риски, антиконституционные нормы и изменения с правовой неопределенностью, или противоречащие действующему законодательству.

Первый день рассмотрения правительственного законопроекта по вопросам мобилизации был посвящен заслушиванию позиции министра обороны Рустема Умерова, Главкома Валерия Залужного, начштаба Сергея Шаптали, отметила Фриз. Она добавила, что было бы желательно хотя бы письменно получить видение президента как Верховного главкома относительно внесенных изменений, но фиксируем что есть и делаем выводы относительно – почему нет.

"Де-факто, аргументы министра и Главкома были представлены на недавней пресс-конференции. Поэтому, у меня риторический вопрос относительно профессионализма Минюста, который должен был завизировать текст перед его внесением в Верховную Раду Украины или предоставить свои замечания. И, если Минюст текст с антиконституционными и коррупционными нормами "освятил", то выводы относительно правительственных инициатив приобретают негативное восприятие и обеспокоенность их профессионализмом. Хотя это не первая правительственная инициатива, которая не способствует решению вопросов", – отмечает нардеп.

Ирина Фриз сообщила, что в течение следующих заседаний Комитета нацбезопасности продолжит поблоково разбирать этот законопроект, а после 8 января, когда истекает срок представления, будут рассмотрены и все альтернативные. Соответственно, решение профильного комитета по правительственному законопроекту и альтернативным должно быть на следующей неделе.

"Европейская Солидарность" последовательно поддерживала все внесенные президентом инициативы по продлению сроков мобилизации. Но, правительственный законопроект с антиконституционными нормами и коррупционными рисками по столь важной для существования государства теме – мобилизации, подвергает его рассмотрение даже в первом чтении содержательной критике, которая будет влиять на голосование. Логичным, с моей точки зрения, был бы отзыв правительственного, не ожидая возможной отправки его на доработку", – подчеркнула Фриз.

По словам представительницы "Европейской солидарности" в Комитете нацбезопасности, изменения в мобилизации должны содержать четкие правовые рамки и механизмы реализации.

"Изменения не могут ограничивать права, противоречить Конституции и внедрять коррупционные схемы на уровне закона. Затягивание внесения изменений имеет признаки саботирования вопроса и создания угроз для обороны государства. Национальные интересы должны быть прежде всего, а не рейтинги или соцопросы во время войны", – резюмировала Ирина Фриз.

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что главком ВСУ Залужный и глава Минобороны Умеров настаивают на усилении мобилизации, потому что некому будет защищать государство.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 19 декабря рассказал о плане мобилизации. По его словам, Генштаб предложил мобилизовать дополнительных 450-500 тысяч человек.

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