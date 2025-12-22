Зеленский предупредил о новом массированном ударе РФ на Рождество — детали

В ближайшие дни РФ может нанести массированный удар по Украине — Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Владимир Зеленский предупредил, что в ближайшие дни россияне могут нанести массированный удар по Украине.

Об этом глава государства сказал на встрече с дипломатами.

«Проблемный вопрос в том, что когда Россия говорит, что рождественского перемирия не будет, это всегда то, что они говорят, это они подчеркивают такие запугивания. После таких сигналов я попросил максимально усилить нашу разведку, чтобы ясно понимать, где мы находимся», — отметил Зеленский.

Реклама

Президент не исключает, что именно в дни рождественских праздников россияне могут совершить массированные удары.

«Мы понимаем, что в эти дни они могут совершить массированные удары. Это в их характере — (нанести удар — Ред.) на Рождество. Именно на наше Рождество (Зеленский намекает, что речь идет именно о Рождестве по новому стилю, то есть 25 декабря, а не января — Ред.) сделать какой-то массированный удар. Поэтому вопрос номер один 1 — ПВО, защита наших городов, сел и громад, особенно 23, 24 и 25 декабря», — сказал президент.

Поэтому Зеленский призывает украинцев быть особенно осторожными в эти дни, реагировать на все воздушные тревоги, потому что у россиян ничего святого нет.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в эти недели армия РФ ощутимо увеличила интенсивность атак.