Жизнь прифронтового Славянска: мэр о том, много ли в городе сторонников РФ

По его словам, мнение о том, что сторонниками "русского мира" являются только пожилые люди — ошибочно. На самом деле, среди предателей есть разные возрастные категории.

Мэр Славянска Вадим Лях рассказал, есть ли в его городе люди, которые до сих пор ждут прихода России.

Об этом он сказал в интервью "Главкому".

"Таких соцопросов никто же не проводил. Но и без них можно сказать, что такие есть, к сожалению. СБУ работает, она выявляет людей, которые сдают позиции наши. Часто это история не о деньгах, есть "идейные" люди. И речь не о возрасте", – говорит Лях.

По его словам, мнение о том, что сторонниками "русского мира" являются только пожилые люди — ошибочно. На самом деле, среди предателей есть разные возрастные категории.

"Во-вторых, безусловно практика показывает, что таких людей можно увидеть. Пример – захваченные города, та же Авдеевка, как эти "идейные" дают интервью и рассказывают, как они ждали и дождались "освобождения". Это очень грустно, но определенный процент таковых есть. Это 10% или 15%, сказать невозможно", – признал мэр Славянска.

Лях предположил, что из эвакуированных также могут быть те, кто поддерживает российский режим. Но в то же время он уверен, что у людей изменились мнения, и сейчас уже меньше поддерживают "русский мир", чем это было два или три года назад.

"Может быть, пророссийских 10%, но они все сейчас, какая часть из них осталась в городе, а какая уехала, – неизвестно. Кроме того, они между собой разные: кто-то ждет Россию, кто-то грезит СССР", – подытожил Вадим Лях.

Напомним, что сегодня утром, 15 апреля, россияне устроили ракетой по центру Славянска.

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