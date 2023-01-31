Франция передаст Украине еще 12 гаубиц Caesar

Кроме того, французские военные проведут обучение для 2000 украинских солдат.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что его государство передаст Украине еще 12 гаубиц Caesar.

Об этом Лекорню сообщил после встречи в Париже с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Французский министр также заявил, что правительство его страны направит в Польшу 150 своих военных, которые будут обучать там украинских бойцов.

"Франция передаст Украине 12 дополнительных гаубиц Caesar и отправит 150 солдат в Польшу, чтобы обучать 600 украинцев в месяц, а к лету – всего 2000 украинских солдат", – объявил Лекорню.

Напомним, в преддверии министры обороны Франции и Италии договорились закупить для Украины 700 зенитных ракет Aster-30 для комплексов ПВО SAMP-T.

Ранее Лекорню также анонсировал планы уже в феврале доставить в Украину первые колесные легкие танки AMX10-RC.

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