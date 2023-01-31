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В Польше объяснили, почему не смогут передать Украине истребители F-16

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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Время на прочтение
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В Польше объяснили, почему не смогут передать Украине истребители F-16

Фото: Getty Images

По мнению польского политика, "передача Украине истребителей F-16 будет означать разоружение польской армии".

Заместитель министра национальной обороны страны Войцех Скуркевич отреагировал на информацию, как активно распространяется в СМИ, что якобы Польша активно ведет переговоры по передаче Украине истребителей F-16. Он опроверг эту информацию.

Об этом сообщает польское издание Niezalezna.PL.

Издание приводит пост депутата левых Павла Крутула, входящего в комиссию Сейма по обороне. Оппозиционный политик на своей странице в Twitter написал, что, по его мнению, "передача Украине истребителей F-16 вместо российских МиГ-29 будет означать разоружение польской армии".

На его сообщение отреагировал заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Суркевич. "Нет темы передачи польских F-16", – коротко ответил Суркевич.

F-16 для Украины

Напомним, президент США Джо Байден в понедельник, 30 января, заявил журналистам, что США не будут передавать Украине самолеты.

Такую позицию американского лидера поддержал и Белый дом. Мол, США уже присылают или анонсировали помощь для отправки, включая танки Abrams.

Тем временем президент Литвы Гитанас Науседа, чья страна активно помогает Украине с начала полномасштабного вторжения РФ, призвал страны НАТО пересечь так называемые красные линии и отправить Украине истребители и ракеты большой дальности для борьбы против российской агрессии.

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Дата публикации
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