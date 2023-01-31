Франція передасть Україні ще 12 гаубиць Caesar

Окрім того, французькі військові проведуть навчання для 2000 українських солдатів.

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив, що його держава передасть Україні ще 12 гаубиць Caesar.

Про це Лекорню повідомив після зустрічі в Парижі з міністром оборони України Олексієм Резніковим.

Французький міністр також заявив, що уряд його країни скерує до Польщі 150 своїх військових, які навчатимуть там українських бійців.

"Франція передасть Україні 12 додаткових гаубиць Caesar і відправить 150 солдатів до Польщі, щоб навчати 600 українців на місяць, а до літа – загалом 2000 українських солдатів", – оголосив Лекорню.

Нагадаємо, напередодні міністри оборони Франції та Італії домовилися закупити для України 700 зенітних ракет Aster-30 для комплексів ППО SAMP-T.

Раніше Лекорню також анонсував плани вже в лютому доставити до України перші колісні легкі танки AMX10-RC.

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