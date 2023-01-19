Украина получит 600 ракет Brimstone от Британии: "Чтобы доминировать на поле боя"

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о планах государства передать Украине 600 ракет Brimstone в рамках нового пакета военной помощи.

Об этом сообщает Тhe Guardian.

Уоллес проинформировал, что Британия "разблокировала" ряд пакетов военной помощи за последний год и "идет дальше" с передачей Украине эскадрона основных боевых танков Challenger 2.

Министр обороны также анонсировал передачу Украине минимум трех батарей дальнобойной глубокой артиллерии AS-90 155, а также бронированных машин, включая Bulldog.

"Сегодня я могу сказать, что мы также отправим еще 600 ракет Brimstone на театр боевых действий, что будет невероятно важно для того, чтобы помочь Украине доминировать на поле боя", – подчеркнул Воллес.

Он сообщил, что Британия будет работать со США и другими государствами, чтобы убедиться, что этот пакет помощи будет доставлен Украине должным образом.

Что известно о ракетах Brimstone

Украина уже получала эти ракеты от Великобритании в предыдущих пакетах военной помощи. Речь идет как о более старых Brimstone 1, так и о более новых Brimstone 2. Дальность полета Brimstone 2 составляет 60+ км (если запуск с воздуха) или же 40+ км (с вертолета). Скорость полета – 1620 км/ч. Ракеты эффективны против современных видов брони. Стоимость одной такой ракеты в 2016 году составила 207 тыс. дол.

Напомним, Уоллес 16 января сообщил, что Британия передаст Украине танки Challenger 2, пушки и бронетехнику. Как уточнил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, речь идет о 14 таких танках.

Что касается бронетехники, то глава британского МИД Джеймс Клеверли уточнил, что Украине будет передано 200 единиц.

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