Чем полезен брокколи: ответ диетологов

Овощ полезен для сердца и суставов.

Американские диетологи Дженнифер Вайс, Сара Петернелл и Ким Денхаус рассказали о пользе брокколи для сердца, печени и суставов.

Об этом сообщает издание Real Simple.

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В брокколи содержится немало углеводов, много клетчатки, они являются источником витаминов C и K. Они также содержат витамин А, фолиевую кислоту, калий, фосфор и селен.

Петернелл заявила, что брокколи полезен дня сопротивления болезням и инфекциям благодаря двум типам антиоксидантов сульфорафанов, действующим как регуляторы детоксифицирующих ферментов, защищающих клетки.

"Антиоксиданты, которые поступают из зеленых овощей, предотвращают сердечные заболевания, укрепляя кровеносные сосуды и уменьшая рост жировых отложений на их стенках", — сообщила Денхаус.

Диетологи подчеркнули, что брокколи также насыщены хромом, влияющим на выработку норадреналина, мелатонина и серотонина, от которых зависит настроение человека. Благодаря употреблению этого овоща улучшается работа печени и суставов.

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