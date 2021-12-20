Чем полезен брокколи: ответ диетологов

Овощ полезен для сердца и суставов.
Американские диетологи Дженнифер Вайс, Сара Петернелл и Ким Денхаус рассказали о пользе брокколи для сердца, печени и суставов.
Об этом сообщает издание Real Simple.
В брокколи содержится немало углеводов, много клетчатки, они являются источником витаминов C и K. Они также содержат витамин А, фолиевую кислоту, калий, фосфор и селен.
Петернелл заявила, что брокколи полезен дня сопротивления болезням и инфекциям благодаря двум типам антиоксидантов сульфорафанов, действующим как регуляторы детоксифицирующих ферментов, защищающих клетки.
"Антиоксиданты, которые поступают из зеленых овощей, предотвращают сердечные заболевания, укрепляя кровеносные сосуды и уменьшая рост жировых отложений на их стенках", — сообщила Денхаус.
Диетологи подчеркнули, что брокколи также насыщены хромом, влияющим на выработку норадреналина, мелатонина и серотонина, от которых зависит настроение человека. Благодаря употреблению этого овоща улучшается работа печени и суставов.
Ранее диетолог назвала самый полезный напиток для здоровья печени.
А диетолог Эмма Дербишир назвала ягоду, регулярное употребление которой поможет улучшить память и положительно влияет на работу головного мозга в целом.
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