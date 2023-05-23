У 19-летней девушки диагностировали деменцию: какие у нее были симптомы

У американки Джанны Кабо диагностировали деменцию в возрасте 19 лет.

Как рассказала SWNS мама девушки Ребекка Робертсон, с ее яркой и жизнерадостной дочерью "случилось что-то не так" в сентябре в 2020 году. Тогда Джанна, которая была лидером класса, не успевала за школьной программой.

Ученица начала испытывать провалы в памяти и удаляться от семьи и друзей. Впрочем, тогда ее мама подумала, что это затяжной COVID, которым она заболела в июне в 2020-м. Уже через несколько месяцев она боролась с потерей памяти и способностью выполнять простые задачи, например, управлять консервным ножом.

Джанна Кабо / Фото: swns

Когда Кабо начала отдаляться от своих друзей, прекратила делать домашнее задание и принялась засыпать, как только возвращалась домой, Робертсон решила обратиться за медицинской помощью.

"Проходили недели, и у нее стало больше проблем в школе. Ответом на любой вопрос стал: "Я не помню". Если бы ее спросили, почему она не сделала домашнее задание, она сказала бы, что не помнит", – вспомнила 50-летняя женщина.

Мама подумала, что ее дочь может страдать психическим стрессом из-за пандемии, и в июне в 2021 году ей прописали антидепрессанты.

Также она начала посещать консультанта, но ее состояние продолжало ухудшаться.

"Вдруг мне начали звонить ее учителя и говорить: "Она одна из наших звездных учениц, но теперь, когда она в классе, она просто тупо смотрит в окно", — вспоминает Робертсон. "Она становилась все более отстраненной и апатичной. Она сказала: "Я просто чувствую себя потерянной".

Джанна Кабо / Фото: swns

Робертсон сказала, что серьезность потери памяти Кабо проявилась во время окончания средней школы. Другие студенты взволнованно обсуждали свое будущее, в то время как ее дочь изо всех сил старалась не отставать.

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Женщина отвела дочь к неврологу в ноябре в 2022 году и после проведения серии медицинских тестов врачи диагностировали деменцию.

"Мне казалось, что кто-то только что ударил меня в сердце. Я сидела ошеломленная. Я думала, что это не может быть правдой, ей всего 19 лет. Я никогда не думала, что это может быть слабоумие — не в моих самых смелых мечтах", — призналась Ребекка.

Теперь 20-летняя Кабо не может вспомнить свои счастливые детские воспоминания.

"Я спросила ее, какой был самый счастливый момент в твоей жизни, а она просто растерялась и сказала: "Я не помню", — рассказала она.

Джанна Кабо / Фото: swns

В какой-то момент, во время ухудшения состояния Кабо, она сняла все свои детские фотографии в своей комнате. Когда ее мама спросила почему, она объяснила, что "не помнит, чтобы их забирали".

Робертсон признается, что чувствует, что ее дочь "ускользает" и никто не знает, что делать.

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"Я просто молюсь, чтобы существовало лечение, которое могло бы дать мне хоть какую-то надежду", — сказала мама. "Она больше не смеется. Она не встает с постели. О чем бы вы ее ни спросили, когда-либо, она просто говорит: "Я не помню". Самое печальное, что это не беспокоит Джанну. Здесь нет никаких эмоций. Она на 100% апатичная".

Согласно Инициативе по детской деменции, детская деменция возникает в результате прогрессирующего повреждения головного мозга и связана с более чем 70 редкими генетическими заболеваниями.

Лекарств от деменции нет.

Напомним, ученые назвали три продукта, снижающих риск развития деменции на 32%. В длительном и подробном исследовании приняли участие около 1000 человек.

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