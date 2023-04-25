Вирус "собачьего гриппа" может заражать людей: исследование ученых

У людей нет иммунитета к семейству вирусов гриппа H3. Кроме того, против "собачьего гриппа" не будут работать антитела от сделанных против других штаммов гриппа прививок.

Ученые исследовали, что "собачий грипп", происходящий от птичьего, приближается к способности заражать людей.

Об этом сообщает The Telegraph.

Вариант птичьего гриппа H3N2 впервые инфицировал собак примерно в 2006 году. С этого времени вирус утвердился среди собак и превратился в форму птичьего гриппа, адаптированную для млекопитающих.

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Отмечается, что птичий грипп очень заразен и смертелен для пернатых, но ранее не было доказано, что вирус может передаваться от человека к человеку.

Однако ученые уже давно озабочены тем, что если вирус птичьего гриппа смог утвердиться в виде млекопитающих, он мог бы превратиться в штамм, который может передаваться от млекопитающего к млекопитающему, включая людей.

Специалисты по птичьему гриппу Китайского сельскохозяйственного университета провели исследование, в рамках которого провели анализы мазков более 4000 собак. Ученые установили, что сейчас вирус демонстрирует признаки лучшей способности распознавать рецепторы человеческих клеток, а также повышенную репликацию в клетках человека.

Команда ученых отметила, что собаки могут быть видами, которые преодолеют значительную анатомическую пропасть между птицами и людьми.

"Наши результаты показали, что клыки могут служить промежуточными продуктами для адаптации вирусов птичьего гриппа к людям", – указывают специалисты.

Так, ученые намеренно инфицировали в лаборатории шесть собак каждым из шести известных штаммов собачьего гриппа H3N2. В результате все собаки имели плохое самочувствие. Самыми тяжелыми симптомами были высокая температура, чихание и кашель.

По оценкам британских экспертов, исследование было проведено хорошо и позволяет понять, какую роль могут играть домашние собаки как потенциальный нулевой пациент для предстоящей вспышки "собачьего гриппа".

Заведующий кафедрой ветеринарной медицины в Кембриджском университете профессор Джеймс Вуд сказал – "достаточно ясно", что штамм птичьего гриппа H3 теперь эволюционировал в специфический для собак вирус.

"Похоже, что вирус не представляет особой тревожной угрозы здоровью собак – можно больше волноваться по поводу долгосрочного потенциала пандемии у других видов, например у людей", – отметил Вуд.

Профессор вирусологии в Университете Рединга Ян Джонс сказал, что китайское исследование дает доказательства того, что вирус "ползает" к человеку. Он считает, что благодаря ряду текущих мутаций вирус "собачьего гриппа" может заразить людей. Однако пока нет доказательств или зарегистрированных случаев этого.

Авторы исследования предупредили, что у людей нет иммунитета к семейству вирусов гриппа H3. Кроме того, антитела от уже сделанных прививок против штаммов гриппа не будут работать против "собачьего гриппа".

В то же время, Джонс считает это маловероятным и сказал, что может существовать определенная защита от болезней, даже если не от инфекции, как это было заметно во время пандемии коронавируса.

Авторы исследования и независимые ученые заявили, что еще рано вводить какие-либо ограничения на диады человек-собака. В то же время профессор Джонс сказал: "Было бы неплохо, если бы экспресс-тесты на "собачий грипп" вовремя добавили в другие современные диагностические средства".

Напомним, ученые обнаружили новый вариант коронавируса "Арктурус". Он в 1,2 раза заразнее, чем близкий к нему штамм "Кракен."

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