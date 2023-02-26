Врачи назвали признаки гипертонии, кроме боли в груди

Если не лечить гипертонию, она может повлиять на жизненно важные органы, такие как почки, сердце и мозг.

Гипертония – заболевание сердечно-сосудистой системы, характеризующее преходящее и устойчивое повышение давления в артериях. наносит значительный вред вашему организму незаметно, еще до появления явных признаков заболевания.

Кровяное давление обычно повышается и падает в течение дня, но может повредить ваше сердце и вызвать проблемы со здоровьем, если остается высоким в течение длительного времени. Более того, специалисты утверждают, что гипертония подвергает человека риску сердечных заболеваний и инсульта, которые являются основными причинами высокой смертности в мире.

Установка контроля за высоким кровяным давлением имеет важное значение для общего здоровья и может стать вопросом жизни или смерти для женщин и мужчин. Однако большинство людей с высоким кровяным давлением даже не подозревают о наличии проблемы, поэтому не лечатся и не контролируют свое состояние.

В то же время врачи отмечают, что измерение артериального давления является единственным способом определить, нужна ли терапия, поэтому всегда рекомендуют регулярно посещать специалиста.

Гипертония может возникнуть в любом возрасте

Специалисты утверждают, что гипертония может повлиять на любого в любом возрасте. Есть несколько факторов, которые могут повысить риск развития заболевания, включая возраст, семейный анамнез, курение и малоактивный образ жизни.

Более того, высокое кровяное давление может волновать не только пожилых людей. Почти 1 из 4 взрослых в возрасте от 20 до 44 лет сталкиваются с такой проблемой. Более того, само количество случаев инсульта растет среди молодежи. Эксперты считают, что повышенный риск инсульта в этой возрастной группе является прямым результатом роста уровня ожирения, высокого кровяного давления и диабета 2 типа — состояний, которые можно предотвратить и вылечить.

Высокое кровяное давление также связывается с деменцией. В новых исследованиях специалисты связывают высокое кровяное давление с более высоким риском деменции, потерей когнитивных функций. Так что время действительно имеет значение. Доказательства свидетельствуют о том, что наличие неконтролируемого высокого артериального давления в среднем возрасте (от 44 до 66 лет) повышает риск болезни Альцгеймера.

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Признаки гипертонии

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, АД 130/80 мм рт. ст. или выше считается гипертонией. Важно знать, что некоторые люди не испытывают никаких предупреждающих признаков или классических симптомов, таких как боль в груди и затрудненное дыхание, пока болезнь не прогрессирует.

Изменения зрения, головные боли и частые носовые кровотечения также являются скрытыми признаками высокого кровяного давления.

Часто люди не испытывают симптомы высокого кровяного давления. Однако некоторые могут иметь явные симптомы:

боль в груди,

затрудненное дыхание,

головокружение.

Эти симптомы гипертонии могут указывать на неотложную проблему и потребность немедленно обратиться к врачу.

Почему гипертония так распространена

Проблема с давлением развивается со временем и особенно распространяется из-за нездорового образа жизни, включая неправильное питание, отсутствие физической нагрузки и т.д.

"Гипертония часто развивается со временем и может быть вызвана нездоровым образом жизни или генетикой. Люди с такими заболеваниями как диабет и высокий уровень холестерина часто рискуют развиться высокое кровяное давление. Существуют также другие факторы, которые могут вызвать высокое кровяное давление., например, беременность", — утверждают специалисты.

Некоторые заболевания, такие как диабет и ожирение, также могут увеличить риск развития гипертонии.

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Смертельный риск при гипертонии

Гипертония повышает риск развития сердечных заболеваний, которые могут привести к таким осложнениям как сердечный приступ, сердечная недостаточность или инсульт. Со временем повышенное АД повредит артерии, несущие кислород и кровь к сердцу. Без лечения артерии могут стать жесткими, уменьшая количество крови и кислорода к сердцу и другим органам.

"Высокое кровяное давление заставляет сердце работать интенсивнее, чтобы перекачивать кровь к остальному телу. Это приводит к утолщению нижней левой камеры сердца (левого желудочка). Утолщенный левый желудочек повышает риск сердечного приступа, сердечная недостаточность и внезапная сердечная смерть", — Мэйо.

Высокое кровяное давление может привести к разрыву или блокированию артерий, которые снабжают мозг кровью и кислородом, что приводит к инсульту. Клетки мозга погибают при приступе, поскольку они не получают достаточно кислорода.

Как предотвратить гипертонию

К счастью, вы можете сделать несколько вещей, чтобы снизить риск и стабилизировать давление.

Самое важное – обратиться к своему семейному врачу. Измените рацион, добавив больше таких продуктов, как шпинат, морковь и бананы. Овощи и зелень помогут снизить кровяное давление. Двигайтесь больше. Оставайтесь активными, сохраняя ваше сердце сильным, а кровь лучше перекачивается по всему телу, что поможет снизить общее артериальное давление.

Добавим, что употребление соков тоже имеет свои преимущества. В то же время, некоторые считают, что эти напитки помогают во время детоксикации. Так это, или нет?

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