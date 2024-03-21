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Австрія проти придбання зброї та боєприпасів для України за “російські” кошти

Австрія проти придбання зброї та боєприпасів для України за “російські” кошти

Канцлер Австрії Карл Негаммер під час саміту лідерів ЄС 21 березня 2024 року / Фото: Associated Press

Австрійський лідер наголосив на нейтральному статусі своєї країни.

У четвер, 21 березня, перед самітом лідерів Євросоюзу австрійський канцлер Карл Негаммер заявив, що прибутки від заморожених активів Центробанку Росії не повинні бути потрачені на закупівлю зброї для української армії. 

У коментарі журналістам він наголосив на нейтральному статусі своєї країни.

"Для нас, нейтральних, важливо, щоб гроші, які ми схвалюємо, не були витрачені на зброю і боєприпаси", - сказав австрійський канцлер.

При цьому Карл Негаммер зазначив, що не проти використання цих “російських” коштів на відбудову України.

"Наразі ми перебуваємо в процесі обговорення цього питання... Спочатку обговорювалося, що вони мають бути інвестовані у відновлення в Україні, і я думаю, що це розумна пропозиція", – висловив він позицію Австрії.

Нагадаємо, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц має цілком іншу думку з цього приводу. Перед самітом лідерів ЄС він підтримав використання прибутків від заморожених активів Центробанку Росії для озброєння України.

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