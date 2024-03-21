Австрія проти придбання зброї та боєприпасів для України за “російські” кошти

У четвер, 21 березня, перед самітом лідерів Євросоюзу австрійський канцлер Карл Негаммер заявив, що прибутки від заморожених активів Центробанку Росії не повинні бути потрачені на закупівлю зброї для української армії.

У коментарі журналістам він наголосив на нейтральному статусі своєї країни.

"Для нас, нейтральних, важливо, щоб гроші, які ми схвалюємо, не були витрачені на зброю і боєприпаси", - сказав австрійський канцлер.

При цьому Карл Негаммер зазначив, що не проти використання цих “російських” коштів на відбудову України.

"Наразі ми перебуваємо в процесі обговорення цього питання... Спочатку обговорювалося, що вони мають бути інвестовані у відновлення в Україні, і я думаю, що це розумна пропозиція", – висловив він позицію Австрії.

Нагадаємо, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц має цілком іншу думку з цього приводу. Перед самітом лідерів ЄС він підтримав використання прибутків від заморожених активів Центробанку Росії для озброєння України.

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