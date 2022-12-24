Більшість росіян надалі підтримують війну проти України: деталі соцопитування

Лише 21% громадянин Росії не підтримує "дії російських збройних сил в Україні".

Війну в Україні підтримує 71% росіян станом на кінець грудня, а кількість прихильників переговорів останніми місяцями знижується.

Про це свідчать дані соціологічного опитування "Левада-центру".

Так, за даними на кінець грудня, 71% опитаних росіян підтримують "дії російських збройних сил в Україні". Не підтримують – 21% росіян.

Щодо мирних переговорів, то за це виступають 50% громадян РФ, а проти – 40%. Зазначається, що частка прихильників перемовин плавно знижується протягом останніх двох місяців. Разом з тим різке зростання прихильників було зафіксоване у вересні-жовтні.

В соцопитуванні респондентам також було поставлене відкрите, аби вони пояснити свою позицію. Прихильники переговорів пояснили свою думку бажанням зупинити загибель людей: "люди гинуть", "гинуть молоді пацани", "занадто багато жертв уже", "вбивати один одного не можна", "краще поганий мир, ніж добра війна".

Інфографіка: "Левада-Центр"

Водночас прихильники продовження війни говорили здебільшого про те, що "почате треба довести до кінця", "до перемоги", "стільки вже зробили, що не можна йти назад", що потрібно "тиснути фашистів", а також про те, що українці "не хочуть миру самі".

Це опитування "Левада-центр" провів 15-21 грудня 2022 року серед 1611 осіб. Дослідження проводилося вдома у респондента шляхом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (імовірність 0,95) не перевищує 3,4%.

Нагадаємо, в середині грудня директор ЦРУ Вільям Бернс оцінив, що серед росіян зростає стурбованість ціною війни проти України. Зокрема, йдеться про занепокоєння збитками для економіки та щодо майбутнього. Проте наразі для влади президента Володимира Путіна це не становить загрози.

За прогнозами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, в Росії почнуться бунти, коли російська "еліта буде дратувати суспільство своїм боягузтвом або своїми панічними настроями". Проте, на думку Подоляка, на настрої росіян не вплине велика кількість загиблих, поранених та зниклих безвісти фронті.

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