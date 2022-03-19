Більшість росіян з радістю напали б на країни Європи - соцопитування

46% росіян абсолютно впевнені, що РФ має атакувати ЄС.

Більшість росіян - 86,6% - схвалюють ймовірне широкомасштабне вторгнення Володимира Путіна до європейських країн.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження компанії Active Group.

"86,6% росіян терплять і підтримують потенційний наступ на територію Європейського Союзу, у тому числі: Польщу, Естонію, Латвію, Литву, Болгарію, Чехію, Словаччину та інші країни Європи", - йдеться у соцопитуванні.

Згідно з результатами соціологічного опитування, лише 13,4% росіян негативно ставляться до військового вторгнення в інші країни ЄС, в той час, як 46% респондентів абсолютно впевнені, що Росія має атакувати ЄС, а 40,6% припускають допустиме розширення бойових дій.

"Загальне враження від опитування – росіяни, які погодилися спілкуватися з інтерв’юерами, агресивні не лише щодо України, а й щодо ЄС. Респонденти або відмовляються від спілкування, дізнавшись тему інтерв’ю, або заявляють про готовність підтримати та схвалити подальші вторгнення Росії в інші країни", – так коментує засновник дослідницької компанії "Актив Груп" Андрій Єременко.

Соціологічне дослідження провели через месенджер Viber за форматованою методикою (вибірка репрезентативна за суб’єктом федерації, статтю та віком респондента). При складанні запитань використовувалася обов'язкова для Росії мова. Так, замість "вторгнення" та "війна" в опитуванні було використано слово "спецоперація", українські силовики називалися "нацистами" тощо. Звичайно, замість "в Україні" було сказано "на Україн".

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