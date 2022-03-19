Большинство россиян с радостью напали бы на страны Европы – соцопрос

46% россиян абсолютно уверены, что РФ должна атаковать ЕС.

Большинство россиян – 86,6% – одобряют вероятное широкомасштабное вторжение Владимира Путина в европейские страны.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования компании Active Group.

"86,6% россиян терпят и поддерживают потенциальное наступление на территорию Европейского Союза, в том числе: Польшу, Эстонию, Латвию, Литву, Болгарию, Чехию, Словакию и другие страны Европы ", – говорится в соцопросе.

Согласно результатам социологического опроса, только 13,4% россиян негативно относятся к военному вторжению в другие страны ЕС, в то время как 46% респондентов абсолютно уверены, что Россия должна атаковать ЕС, а 40,6% предполагают допустимое расширение боевых действий.

"Общее впечатление от опроса – россияне, согласившиеся общаться с интервьюерами, агрессивны не только в отношении Украины, но и в отношении ЕС. Респонденты либо отказываются от общения, узнав тему интервью, либо заявляют о готовности поддержать и одобрить дальнейшие вторжения России в другие страны", – так комментирует основатель исследовательской компании "Актив Групп" Андрей Еременко.

Социологическое исследование провели через мессенджер Viber по форматированной методике (выборка репрезентативна по субъекту федерации, статье и возрасту респондента). При составлении вопросов использовался обязательный для России язык. Так вместо "вторжения" и "война" в опросе было использовано слово "спецоперация", украинские силовики назывались "нацистами" и тому подобное. Конечно, вместо "в Украине" было сказано "на Украину".

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