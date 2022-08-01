Біля берегів Румунії виявили міну в Чорному морі: відео вибуху

Румунські військові здійснили контрольований підрив морської міни, яка дрейфувала в Чорному морі недалеко від берега.

У неділю, 31 липня, команда бойових водолазів Військово-морських сил Румунії, що спеціалізуються на знешкодженні та знищенні вибухових пристроїв, підірвала морську міну, яка дрейфувала на відстані близько 2 миль (3,6 км) від узбережжя Румунії.

Про це повідомляє телеканал Digi24, опублікувавши відповідне відео.

Як заявили у Міністерстві оборони Румунії, виявлена міна типу ЯМ становила загрозу безпечному судноплавству в румунських територіальних водах. Такі контактні морські міни при зустрічі з перешкодою вибухають. Тому військові водолази вивезли її в безпечну зону та знищили підривом.

Екіпаж ВМС Румунії складався з 5 водолазів, які прибули до місця знахідки на двох катерах.

У румунському Міноборони додали, що після початку неспровокованої військової агресії Російської Федерації в Україні 24 лютого 2022 року це було вже друге знищення морської міни, яка дрейфувала з приморських районів на північ від Румунії, де тривають бойові дії.

Нагадаємо, раніше до узбережжя в Білгород-Дністровському районі течією винесло якірну міну, яка була зірвана штормом і дрейфувала за кілька метрів від берега.

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