Блінкен залишив зустріч ОБСЄ до прибуття Лаврова: подробиці

Держсекретар США Ентоні Блінкен поїхав зі Скоп’є, де проходить міністерська зустріч ОБСЄ, до прибуття на неї міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

Про це повідомляють джерела “Європейської правди”, а також інформує Радіо Свобода.

За інформацією “Європейської правди”, українська делегація ще напередодні знала про такий крок з боку США. Утім американська дипломатична служба не хотіла публічно представляти цю зміну графіку як бойкот міністерської зустрічі через російську участь.

Напередодні Блінкен у Скоп’є провів зустріч із главою МЗС Північної Македонії Буяром Османі.

Також американський держсекретар взяв участь у робочій вечері, організованій на полях саміту, після якої залишив Скоп’є.

Найімовірніше, саме Блінкена мав на увазі очільник українського МЗС Дмитро Кулеба, коли заявляв про наявність колег, які відвідають вечерю, що відбулася без Лаврова, але не залишаться на пленарне засідання.

Після поїздки до Північної Македонії у Блінкена запланований візит до Ізраїлю.

“Це чудово бути тут, у Скоп’є…з усіма нашими колегами. Північна Македонія є союзником і партнером Сполучених Штатів і всіх наших союзників по НАТО. Ми бачимо це щодня. Ми рішуче підтримуємо роботу, яку ви здійснюєте для зміцнення демократичних інститутів”, — сказав Блінкен.

У себе в Twitter (X) він написав, що “незважаючи на обструкціонізм Росії, ми залишаємося повністю відданими ОБСЄ, її основоположним принципам і важливій зробленій роботі”.

Productive conversations with my counterparts at the @OSCE Ministerial in Skopje today. Despite Russia’s obstructionism, we remain fully committed to the OSCE, its founding principles, and the important work that is achieved. pic.twitter.com/VRDH1GAB0M — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 29, 2023

Нагадаємо, Болгарія відмовилася пропустити борт із міністром закордонних справ Сергієм Лавров, який летів на зустріч ОБСЄ. Причиною такого рішення Софії стало, що на борту була речниця російського дипломатичного відомства Марія Захарова.

Зазначається, що через рішення Болгарії довжина маршруту міністерського борту склала близько 4000 км, шлях зайняв понад 5 годин. Літак Лаврова шляхом до Північної Македонії пролетів над Туреччиною, а також Грецією, хоча раніше очікувався маршрут через Болгарію.

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