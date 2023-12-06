Британія оголосила про нову допомогу для України: яка сума і на що піде

Йдеться про гуманітарну допомогу і діяльність, спрямовану на задоволення потреб найвразливіших категорій населення.

Голова МЗС Великої Британії Девід Кемерон оголосив про новий пакет гуманітарної допомоги для України на майже 37 млн фунтів стерлінгів.

Про це йдеться в повідомленні британського уряду.

Там уточнили, що напередодні свого першого візиту до США на посаді міністра Кемерон оголосив про новий зимовий пакет гуманітарної допомоги для Україні у розмірі 29 млн фунтів стерлінгів.

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Очільник МЗС також заявив виділення ще 7,75 млн фунтів стерлінгів на гуманітарну діяльність, спрямовану на задоволення потреб найвразливіших категорій українського населення.

"Виділене фінансування є частиною загального обсягу гуманітарної допомоги Великої Британії Україні та регіону в розмірі 127 мільйонів фунтів стерлінгів на 2023-2024 роки, про що було оголошено на Конференції з питань відновлення України у червні", – йдеться в заяві британського уряду.

Там зазначили, що на сьогодні загальна військова, гуманітарна та економічна підтримка України з боку Британії сягає 9,3 млрд фунтів стерлінгів.

До слова, напередодні керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що відтермінування надання допомоги з боку США є дуже небезпечним. Виникає ризик, що Україна програє війну.

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