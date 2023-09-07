Брянську область "навідали" БПЛА: звук вибуху потрапив на відео

Пошкоджена будівля вокзалу, площа та автомобілі.
Росіяни заявили, що вночі та вранці 7 вересня у Брянській області збили три безпілотники. В регіональному центрі пошкодження будівлі та автомобілів.
Про це повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомаз.
За словами Богомаза, у Брянській області вночі та вранці було збито три безпілотники, уламки одного з них завдали руйнувань.
"Внаслідок падіння уламків літального апарату частково пошкоджено скління будівлі залізничного вокзалу Брянськ I, привокзальна площа та декілька автомобілів. Оперативні та екстрені служби працюють на місці", – йдеться в заяві губернатора.
Момент збивання БПЛА або ж його влучання в ціль потрапив на відео з камер нагляду.
До слова, цієї ж ночі в російському місті Ростов-на-Дону пролунав потужний вибух у районі, де розташований штаб Південного військового округу Росії. Місцеві жителі заявляли про звук польоту безпілотника перед вибухом.
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