Брянську область "навідали" БПЛА: звук вибуху потрапив на відео

Росіяни заявили, що вночі та вранці 7 вересня у Брянській області збили три безпілотники. В регіональному центрі пошкодження будівлі та автомобілів.

Про це повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

За словами Богомаза, у Брянській області вночі та вранці було збито три безпілотники, уламки одного з них завдали руйнувань.

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"Внаслідок падіння уламків літального апарату частково пошкоджено скління будівлі залізничного вокзалу Брянськ I, привокзальна площа та декілька автомобілів. Оперативні та екстрені служби працюють на місці", – йдеться в заяві губернатора.

Момент збивання БПЛА або ж його влучання в ціль потрапив на відео з камер нагляду.

До Брянської області "завітали" БПЛА: росіяни заявили про збиття

Брянський вокзал після атаки БПЛА / Фото: російські Телеграм-канали

До слова, цієї ж ночі в російському місті Ростов-на-Дону пролунав потужний вибух у районі, де розташований штаб Південного військового округу Росії. Місцеві жителі заявляли про звук польоту безпілотника перед вибухом.

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