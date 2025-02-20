"Це капітуляція перед Путіним": ексрадник Трампа про план припинення війни в Україні

Мирний план Трампа загрожує безпеці України та Європи, а також може призвести до виходу США з НАТО.

Колишній радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон жорстко розкритикував запропоновану угоду про припинення війни в Україні, назвавши її вигідною для Кремля.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню Politico.

“Я думав, що Трамп вийде з НАТО, але він ще не зробив цього. Проте ви вже чуєте, як починає грати музика. Відповідно до цього плану, було б припинення вогню, створена мілітаризована зона, розпочалися б переговори, а Україна погодилася б не вступати в НАТО. Це домовленість, яку насправді могли б написати в Кремлі”, – заявив Болтон.

За словами ексрадника, наслідком такої угоди стане послаблення західного альянсу та зміцнення позицій Росії.

Раніше Дональд Трамп неодноразово заявляв про можливість досягнення миру між Україною та Росією, проте його підходи викликають серйозну критикацію серед союзників США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп хоче позбутися президента України Володимира Зеленського, який йому ніколи не подобався.

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