"Треба показати швидку перемогу": через невдачі в Україні Путін може напасти на Грузію

"Треба показати швидку перемогу": через невдачі в Україні Путін може напасти на Грузію

Американський учений Лінкольн Мітчелл вважає, що через невдачі російської армії в Україні Путін може віддати наказ напасти на Грузію.

Як він пояснює, такі дії потрібні для російського диктатора, аби хоч десь показати швидку перемогу армії РФ. Путін впевнений, що Грузія - це оптимальний варіант для цього.

Про це пише CNN.

"Кілька вчених та активістів вказали, що якщо Путін загрузне в Україні, йому знадобиться десь швидка перемога, і він може перекинутися на Грузію", - заявив Мітчелл.

Як зазначає видання, такі ж побоювання висловила президентка Грузії Саломе Зурабішвілі. За її словами, нинішня політична напруга в країні загострилася після початку вторгнення до України. Наближені до уряду політики закликають уникати війни, але опозиція вважає, що влада сильно перебільшує зі спробами утихомирити агресора.

Нагадаємо, директор "Центру військово-правових досліджень", військовий експерт Олександр Мусієнко не виключає можливості нового штурму Києва з боку Росії.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.