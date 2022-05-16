"Треба показати швидку перемогу": через невдачі в Україні Путін може напасти на Грузію

Американський учений Лінкольн Мітчелл вважає, що через невдачі російської армії в Україні Путін може віддати наказ напасти на Грузію.
Як він пояснює, такі дії потрібні для російського диктатора, аби хоч десь показати швидку перемогу армії РФ. Путін впевнений, що Грузія - це оптимальний варіант для цього.
Про це пише CNN.
"Кілька вчених та активістів вказали, що якщо Путін загрузне в Україні, йому знадобиться десь швидка перемога, і він може перекинутися на Грузію", - заявив Мітчелл.
Як зазначає видання, такі ж побоювання висловила президентка Грузії Саломе Зурабішвілі. За її словами, нинішня політична напруга в країні загострилася після початку вторгнення до України. Наближені до уряду політики закликають уникати війни, але опозиція вважає, що влада сильно перебільшує зі спробами утихомирити агресора.
Нагадаємо, директор "Центру військово-правових досліджень", військовий експерт Олександр Мусієнко не виключає можливості нового штурму Києва з боку Росії.
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