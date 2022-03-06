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Чеський журнал помістив на обкладинку Путіна в крові

Чеський журнал помістив на обкладинку Путіна в крові

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Чеський журнал помістив на обкладинку Путіна в крові

Чеське видання підтримало Україну.

Чеське видання Respekt помістило на обкладинку нового номера Путіна у крові. Головна стаття випуску — "Війна Путіна проти нашого світу".

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Журнал із цією обкладинкою показали на офіційній сторінці журналу у Facebook.

Новий випуск багато уваги приділив Україні. У статті Путіна, який напав на Україну, зіставляють із деспотичним царем, гопником та Гітлером.

Нагадаємо, раніше французьке сатиричне видання Charlie Hebdo (Шарлі Ебдо) помістило на обкладинку карикатуру Путіна, зображеного у вигляді голої напівмавпи, яка своїми маленькими геніталіями нависає над ядерною кнопкою.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, з ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії було завдано таких втрат:

  • особового складу – близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217,
  • бойових броньованих машин – 900,
  • артилерійських систем – 90,
  • РСЗВ — 42,
  • кошти ППО – 11,
  • літаків – 30 од. (Інформація уточнюється),
  • вертольотів – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки — 374,
  • легкі швидкісні катери — 2,
  • цистерн з ПММ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як розпочиналася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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