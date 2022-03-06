Чеський журнал помістив на обкладинку Путіна в крові

Чеське видання підтримало Україну.

Чеське видання Respekt помістило на обкладинку нового номера Путіна у крові. Головна стаття випуску — "Війна Путіна проти нашого світу".

Журнал із цією обкладинкою показали на офіційній сторінці журналу у Facebook.

Новий випуск багато уваги приділив Україні. У статті Путіна, який напав на Україну, зіставляють із деспотичним царем, гопником та Гітлером.

Нагадаємо, раніше французьке сатиричне видання Charlie Hebdo (Шарлі Ебдо) помістило на обкладинку карикатуру Путіна, зображеного у вигляді голої напівмавпи, яка своїми маленькими геніталіями нависає над ядерною кнопкою.