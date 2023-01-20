Чи достатньо Німеччина допомогає Україні: що про це думають у Пентагоні

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що Німеччина та інші країни достатньо допомогають Україні у боротьбі проти ворога, втім, на його думку, можна докладати більше зусиль.

Про це він говорив на пресконференції за підсумками саміту у форматі "Рамштайн".

"Так. Але ми всі можемо робити більше заради цього. США й будь-яка інша країна, чи країна-член ЄС Німеччина дуже доклалася до допомоги Україні. Ми бачили, що вона робила на початку війни. Це були Gepard, Patriot та інші. Також вони відповідали за проведення навчань на різних навчальних платформах. Ми зараз готуємо українських військових, щоб оперативно вправлятися на сучасних установках, особливо коли ми говоримо про танки. Німеччина продовжує бути відкритою, аби продовжувати такі навчання на своїх полігонах для українських військових. Крім цього, Німеччина також навчає командування. І ми також бачимо внески Німеччини власне під час засідання контактних груп (Рамштайну - ред.)", - відповів він.

Танки Leopard від Німеччини

Нагадаємо, раніше американські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що голова Пентагону Ллойд Остін на зустрічі з міністром оборони Німеччини Пісторіусом не змогли домовитися про передавання Україні танків Leopard 2. ФРН уже 11 місяць відтягують постачання танків до України.

Міністр оборони США Ллойд Остін під час пресконференції за підсумками зустрічі у форматі Рамштайн заявив, що Німеччина наразі не готова надати Україні танки Leopard.

Бронетанковий "Рамштайн": Україна отримає танки Leopard - подробиці від Офісу президента

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