Чоловік зарізав ножем працівника супермаркету через вимогу одягнути маску

Нападника можуть ув'язнити на щонайменше 10 років.

Поліція Тайваню заарештувала місцевого жителя, звинуваченого у вбивстві працівника супермаркету. Зловмисник ножем зарізав чоловіка, коли його попросив його одягнути маску.

Про це пише Taipei Times.

За версією слідства, 41-річний чоловік зайшов до цілодобового магазину міста Таоюань без маски. У відповідь на зауваження працівника він залишив магазин, але невдовзі після цього - повернувся і кинув маску в обличчя працівника.

Втретє зловмисник повернувся до закладу о 5.25 ранку, озброєний ножем, і наніс кілька ударів у грудну клітину співробітника. Потерілого ушпиталили до лікарні, де він помер від отриманих травм.

За даними інформаційного агентства CNA, Чанг після арешту заявив, що страждає на психологічні проблеми і не пам'ятає нібито вбивство.

Суд заявив, що підозрюваний може втекти, і тому його затримали. За звинуваченням у вбивстві йому загрожує щонайменше 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Німеччині трапився конфлікт між співробітником АЗС та клієнтом. Останній побив працівника АЗС через прохання одягнути маску.

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