Цифрова блокада РФ триває: техкомпанії запровадили нові санкції проти Росії

В Україні йде боротьба з Росією на кількох напрямках. Серед них - цифрова блокада, яка триває.
Наразі технологічні компанії запроваджують нові санкції проти РФ, яка вороже вторглася на українські території.
Які санкції запровадили компанії проти Росії, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров:
- Фінська компанія Accountor ініціювала вихід із російського ринку. Компанія оголосила, що вже почала процес припинення діяльності. Accountor спеціалізується на програмних рішеннях та аутсорсингових послугах для фінансових та HR-служб.
- AliExpress припинив приймати для оплати замовлень картки банків, що потрапили під санкції. Оплачувати замовлення можна через Qiwi.
- Компанія Wolters Kluwer припинила вести бізнес у РФ та Білорусі, за винятком деяких продуктів для здоров'я, для яких є вагомі гуманітарні причини. Wolters Kluwer NV — голландська компанія, що надає інформаційні послуги. Компанія обслуговує юридичні, ділові, податкові, бухгалтерські, фінансові, аудиторські, ризикові, нормативні та медичні ринки.
- Downdetector у російській версії більше немає. Downdetector — це платформа, яка дозволяє відстежувати перебої в роботі соціальних мереж, месенджерів та інших сайтів.
- Програма для SEO-просування сайтів SE Ranking припинила роботу у РФ та взаємодію з російськими користувачами. Компанія продовжить виконувати зобов'язання за поточними договорами, але купівля, продовження підписок та поповнення балансу неможливі.
- Одна з двох провідних міжнародних баз даних наукового цитування Web of Science, яка надає відомості про публікації та їх цитування в наукових журналах, стала недоступною для дослідників із РФ.
- Американський виробник Emerson Electric покидає РФ. Emerson Electric технологію та інжиніринг у багатьох галузях промисловості й пропонує технологічні рішення для промислових, комерційних і споживчих ринків.
Тим часом президент США Джо Байден заявив 4 травня, що Сполучені Штати "завжди відкриті для додаткових санкцій" проти Росії після того, як Євросоюз оголосив про новий раунд санкцій.
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