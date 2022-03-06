Держдепартамент США радить американцям покинути територію Росії

Посольство США в РФ має серйозні обмеження щодо своєї здатності допомагати своїм громадянам.
Через неспровокований та невиправданий напад російських військових на Україну, можливість переслідування громадян США з боку представників російської урядової безпеки, обмежені можливості посольства надавати допомогу громадянам США в Росії, американцям слід залишити територію РФ, зазначили у Держдепартаменті США.
Тероризм, обмежені рейси в Росію та звідти, а також свавільне виконання місцевого законодавства також були у низці причин попереджень про небезпеку перебування в РФ.
"Громадяни США повинні негайно покинути Росію", - зазначили у відомстві.
Також урядовці зазначили, що обмежені варіанти комерційних рейсів все ще доступні.
Наземні маршрути на автомобілі та автобусах залишаються відкритими.
"Якщо ви бажаєте виїхати з Росії, вам слід якомога швидше підготуватися самостійно. Якщо ви плануєте залишитися в Росії, знайте, що посольство США має серйозні обмеження щодо своєї здатності допомагати громадянам США, і умови, включаючи варіанти транспортування, можуть раптово змінитися. Громадяни США, які можуть виїхати з Росії в іншу країну і потребують екстреної допомоги після прибуття, можуть звернутися в посольство або консульство США в цій країні", - зазначили урядовці.
Американців у РФ попередили, що деякі кредитні та дебетові картки можуть бути відхилені в результаті санкцій, накладених на російські банки. Також є повідомлення про нестачу готівки в Росії. Громадянам США слід створити альтернативний план доступу до грошей і фінансів, якщо вони залишаться в Росії.
"Через подальше вторгнення Росії в Україну все більше авіакомпаній скасовують рейси в Росію та звідти. Крім того, повітряний простір навколо півдня Росії обмежено, а ряд аеропортів у цьому районі закрито. Громадяни США, які перебувають у районах Російської Федерації, які безпосередньо межують з Україною, або планують подорожувати туди, повинні знати, що ситуація на кордоні є небезпечною та непередбачуваною", - додав у своїй інструкції департамент.
До того ж, по всій Росії існує потенціал переслідування іноземців, у тому числі через правила, спрямовані саме проти іноземців. Враховуючи триваючий збройний конфлікт і потенційно значний вплив на міжнародні подорожі, громадяни США повинні негайно покинути Росію через обмежені комерційні можливості, які ще доступні.
Можливості уряду США надавати звичайні або екстрені послуги громадянам США в Росії суттєво обмежені, особливо в районах, віддалених від посольства США в Москві через обмеження російського уряду на поїздки, кількість американського персоналу та поточне призупинення операцій, у тому числі консульські послуги в консульствах США, зазначили у відомстві.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу - понад 10 000 осіб,
- танків ‒ 269 од,
- бойових броньованих машин ‒ 945 од,
- артилерійських систем – 105 од,
- РСЗВ - 50 од,
- засоби ППО - 19 од,
- літаків – 39 од (уточнюється),
- гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
- автомобільної техніки - 409 од,
- легкі швидкісні катери - 2 од,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.