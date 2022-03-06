Держдепартамент США радить американцям покинути територію Росії

Посольство США в РФ має серйозні обмеження щодо своєї здатності допомагати своїм громадянам.

Через неспровокований та невиправданий напад російських військових на Україну, можливість переслідування громадян США з боку представників російської урядової безпеки, обмежені можливості посольства надавати допомогу громадянам США в Росії, американцям слід залишити територію РФ, зазначили у Держдепартаменті США.

Тероризм, обмежені рейси в Росію та звідти, а також свавільне виконання місцевого законодавства також були у низці причин попереджень про небезпеку перебування в РФ.

"Громадяни США повинні негайно покинути Росію", - зазначили у відомстві.

Також урядовці зазначили, що обмежені варіанти комерційних рейсів все ще доступні.

Наземні маршрути на автомобілі та автобусах залишаються відкритими.

"Якщо ви бажаєте виїхати з Росії, вам слід якомога швидше підготуватися самостійно. Якщо ви плануєте залишитися в Росії, знайте, що посольство США має серйозні обмеження щодо своєї здатності допомагати громадянам США, і умови, включаючи варіанти транспортування, можуть раптово змінитися. Громадяни США, які можуть виїхати з Росії в іншу країну і потребують екстреної допомоги після прибуття, можуть звернутися в посольство або консульство США в цій країні", - зазначили урядовці.

Американців у РФ попередили, що деякі кредитні та дебетові картки можуть бути відхилені в результаті санкцій, накладених на російські банки. Також є повідомлення про нестачу готівки в Росії. Громадянам США слід створити альтернативний план доступу до грошей і фінансів, якщо вони залишаться в Росії.

"Через подальше вторгнення Росії в Україну все більше авіакомпаній скасовують рейси в Росію та звідти. Крім того, повітряний простір навколо півдня Росії обмежено, а ряд аеропортів у цьому районі закрито. Громадяни США, які перебувають у районах Російської Федерації, які безпосередньо межують з Україною, або планують подорожувати туди, повинні знати, що ситуація на кордоні є небезпечною та непередбачуваною", - додав у своїй інструкції департамент.

До того ж, по всій Росії існує потенціал переслідування іноземців, у тому числі через правила, спрямовані саме проти іноземців. Враховуючи триваючий збройний конфлікт і потенційно значний вплив на міжнародні подорожі, громадяни США повинні негайно покинути Росію через обмежені комерційні можливості, які ще доступні.

Можливості уряду США надавати звичайні або екстрені послуги громадянам США в Росії суттєво обмежені, особливо в районах, віддалених від посольства США в Москві через обмеження російського уряду на поїздки, кількість американського персоналу та поточне призупинення операцій, у тому числі консульські послуги в консульствах США, зазначили у відомстві.