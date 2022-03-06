Госдепартамент США рекомендует американцам покинуть территорию России

У посольства США в РФ действуют серьезные ограничения по поводу своей способности помогать своим гражданам.

Из-за неоправданного нападения российских военных на Украину, возможности преследования граждан США со стороны представителей российской правительственной безопасности, ограниченных возможностей посольства оказывать помощь гражданам США в России, американцам следует покинуть территорию РФ, отметили в Госдепартаменте США.

Терроризм, ограниченные рейсы в Россию и оттуда, а также своевольное исполнение местного законодательства также были рядом причин-предупреждений об опасности пребывания в РФ.

"Граждане США должны немедленно покинуть Россию", — отметили в ведомстве.

Также чиновники отметили, что ограниченные варианты коммерческих рейсов все еще доступны.

Наземные маршруты на авто и автобусах остаются открытыми.

"Если вы хотите уехать из России, вам следует как можно быстрее подготовиться самостоятельно. Если вы планируете остаться в России, знайте, что посольство США имеет серьезные ограничения по поводу своей способности помогать гражданам США, и условия, включая варианты транспортировки, могут внезапно измениться. Граждане США, которые могут выехать из России в другую страну и нуждаются в экстренной помощи по прибытии, могут обратиться в посольство или консульство США в этой стране", — отметили чиновники.

Американцев в РФ предупредили, что некоторые кредитные и дебетовые карты могут быть отклонены в результате санкций, наложенных на российские банки. Также есть сообщения о нехватке наличных денег в России. Гражданам США следует создать альтернативный план доступа к деньгам и финансам, если они останутся в России.

"Из-за дальнейшего вторжения России в Украину все больше авиакомпаний отменяют рейсы в Россию и оттуда. Кроме того, воздушное пространство вокруг юга России ограничено, а ряд аэропортов в этом районе закрыт. Граждане США, находящиеся в районах Российской Федерации, непосредственно граничащие с Украиной, или планируют путешествовать туда, должны знать, что ситуация на границе опасна и непредсказуема", — добавил в своей инструкции департамент.

К тому же по всей России существует потенциал преследования иностранцев, в том числе через правила, направленные именно против иностранцев. Учитывая продолжающийся вооруженный конфликт и потенциально значительное влияние на международные путешествия, граждане США должны немедленно покинуть Россию из-за ограниченных коммерческих возможностей, которые еще доступны.

Возможности правительства США предоставлять обычные или экстренные услуги гражданам США в России существенно ограничены, особенно в районах, удаленных от посольства США в Москве из-за ограничений российского правительства на поездки, количества американского персонала и текущей приостановки операций, в том числе консульских услуг в консульствах США. в ведомстве.