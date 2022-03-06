Госдепартамент США рекомендует американцам покинуть территорию России

У посольства США в РФ действуют серьезные ограничения по поводу своей способности помогать своим гражданам.
Из-за неоправданного нападения российских военных на Украину, возможности преследования граждан США со стороны представителей российской правительственной безопасности, ограниченных возможностей посольства оказывать помощь гражданам США в России, американцам следует покинуть территорию РФ, отметили в Госдепартаменте США.
Терроризм, ограниченные рейсы в Россию и оттуда, а также своевольное исполнение местного законодательства также были рядом причин-предупреждений об опасности пребывания в РФ.
"Граждане США должны немедленно покинуть Россию", — отметили в ведомстве.
Также чиновники отметили, что ограниченные варианты коммерческих рейсов все еще доступны.
Наземные маршруты на авто и автобусах остаются открытыми.
"Если вы хотите уехать из России, вам следует как можно быстрее подготовиться самостоятельно. Если вы планируете остаться в России, знайте, что посольство США имеет серьезные ограничения по поводу своей способности помогать гражданам США, и условия, включая варианты транспортировки, могут внезапно измениться. Граждане США, которые могут выехать из России в другую страну и нуждаются в экстренной помощи по прибытии, могут обратиться в посольство или консульство США в этой стране", — отметили чиновники.
Американцев в РФ предупредили, что некоторые кредитные и дебетовые карты могут быть отклонены в результате санкций, наложенных на российские банки. Также есть сообщения о нехватке наличных денег в России. Гражданам США следует создать альтернативный план доступа к деньгам и финансам, если они останутся в России.
"Из-за дальнейшего вторжения России в Украину все больше авиакомпаний отменяют рейсы в Россию и оттуда. Кроме того, воздушное пространство вокруг юга России ограничено, а ряд аэропортов в этом районе закрыт. Граждане США, находящиеся в районах Российской Федерации, непосредственно граничащие с Украиной, или планируют путешествовать туда, должны знать, что ситуация на границе опасна и непредсказуема", — добавил в своей инструкции департамент.
К тому же по всей России существует потенциал преследования иностранцев, в том числе через правила, направленные именно против иностранцев. Учитывая продолжающийся вооруженный конфликт и потенциально значительное влияние на международные путешествия, граждане США должны немедленно покинуть Россию из-за ограниченных коммерческих возможностей, которые еще доступны.
Возможности правительства США предоставлять обычные или экстренные услуги гражданам США в России существенно ограничены, особенно в районах, удаленных от посольства США в Москве из-за ограничений российского правительства на поездки, количества американского персонала и текущей приостановки операций, в том числе консульских услуг в консульствах США. в ведомстве.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 5 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 10 000 человек,
- танков ‒ 269 ед,
- боевых бронированных машин – 945 ед,
- артиллерийских систем – 105 ед,
- РСЗО — 50 ед,
- средства ПВО — 19 ед,
- самолетов – 39 ед (уточняется),
- вертолетов – 40 ед (информация уточняется);
- автомобильной техники — 409 ед,
- легкие скоростные катера — 2 ед,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.