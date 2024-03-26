Двері з "Титаніка", що врятували Роуз, продали на аукціоні: відома сума

Доленосні двері з культового фільму Джеймса Кемерона "Титанік" стали одним з декількох знакових голлівудських реквізитів, які продали на аукціоні.

Про це пише The Hollywood Reporter.

Двері, що врятували Роуз, яку зіграла Кейт Вінслет, і прирекли на загибель Джека, образ якого втілив Леонардо Ді Капріо, продали за колосальні $718 750 на аукціоні Heritage Auctions "Скарби з планети Голлівуд".

Реквізит приніс найбільшу суму, обійшовши такі знакові речі, як бичачий батіг Індіани Джонса з "Храму Долі" та сокиру Джека Ніколсона з "Сяйва".

Крім того, шифонова сукня Вінслет, яку вона одягла під час фінального акту фільму, була продана за 125 000 доларів.

Шанувальники, як відомо, сперечаються, чи могли б Джек і Роуз поміститися на дверях, що теоретично врятувало б Джека від замерзання на смерть у фіналі оскароносного фільму.

Кадр із фільму "Титанік"

Минулого року до 25-річчя стрічки режисер Джеймс Кемерон перевірив, чи змогли б вони обидва поміститися разом з командою науковців та каскадерів. Висновок: "Джек міг би вижити, але є багато змінних... І я думаю, що його думка була такою: "Я не збираюся робити те, що ставить її під загрозу". І це на 100 відсотків у його характері".

Інші реквізити, продані на аукціоні:

Батіг Гаррісона Форда з "Храму Долі" встановив рекорд як найдорожчий реквізит франшизи ($525 000). Також було продано набір з трьох каменів Санкари з фільму ($100 000), а також "чашу теслі" Святого Грааля з "Останнього хрестового походу" ($87 500).

Червоно-рожева куля для боулінгу Білла Мюррея з фільму "Кінгпін" ($350 000).

Сокира Ніколсона з картини "Сяйво" ($125 000).

Чорний костюм симбіонта Тобі Магуайра з "Людини-павука 3" ($125 000).

Банка з-під крему для гоління, яку Вейн Найт використовує для контрабанди ембріонів динозаврів у "Парку Юрського періоду" ($250 000).

Нагадаємо, раніше на аукціоні продали меню з "Титаніка". За три дні до історичної катастрофи пасажири вечеряли устрицями, лососем, пюре з пастернаку і пудингом "Вікторія".

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