Джонсон анонсував постачання до України оборонного озброєння

Що саме несе в собі пакет допомоги, прем'єр не повідомив.

Велика Британія надасть Україні ще більше військової допомоги.

Про це повідомив прем’єр-міністр країни Борис Джонсон, пише Sky News.

Джонсон оголосив про подальший пакет військової допомоги Україні на тлі "все більш загрозливої поведінки Росії". За його словами, допомога буде включати як летальне, так і оборонне озброєння.

Втім, більш детальну фніормацію про військове спорядження, яке надається Україні, Даунінг-стріт також відмовився повідомити. "Існують причини оперативної безпеки. Саме тому я не можу вдаватися до більш детальної інформації про те, що несе в собі цей пакет", - заявив прем'єр Британії.

До слова, міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс підтвердила готовність її країни гарантувати кредити на суму до 500 мільйонів доларів на підтримку України та пом'якшення економічних наслідків російської агресії.

Як повідомлялося, Британія та сюзники вводитимуть санкції щодо Росії, які стосуватимуться бізнесу та фізичних осіб. Зокрема, йдеться про п'ять фінустанов: Банк "Росія", "Індустріальний Сбербанк", "Генбанк", Промзв'язокбанк, Банк "Чорне море". Також санкції запроваджуються проти підприємців Геннадія Тимченка, Бориса Ротенберга, Ігоря Ротенберга.

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