Джонсон аносировал поставки в Украину оборонного вооружения

Что несет в себе пакет помощи, премьер не сообщил.

Великобритания предоставит Украине еще больше военной помощи.

Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон, пишет Sky News.

Джонсон объявил о дальнейшем пакете военной помощи Украине на фоне "все более угрожающего поведения России". По его словам, помощь будет включать как летальное, так и оборонительное вооружение.

Впрочем, более подробную фниормацию о военном снаряжении, предоставляемом Украине, Даунинг-стрит также отказался сообщить. "Существуют причины оперативной безопасности. Именно поэтому я не могу прибегать к более подробной информации о том, что несет в себе этот пакет", – заявил премьер Британии.

К слову, министерша иностранных дел Великобритании Лиз Трасс подтвердила готовность ее страны гарантировать кредиты на сумму до 500 миллионов долларов в поддержку Украины и смягчение экономических последствий российской агрессии.

Как сообщалось, Британия и сюзники будут вводить санкции в отношении России, касающиеся бизнеса и физических лиц. В частности, речь идет о пяти финучреждениях: Банке "Россия", "Индустриальный Сбербанк", "Генбанке", Промсвязибанке, Банке "Черное море". Также санкции вводятся против предпринимателей Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга, Игоря Ротенберга.

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