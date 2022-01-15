Ексгенсек НАТО назвав дві країни, які можуть миттєво стати членами Альянсу

Расмуссен вказав, що ціна можливого нападу РФ на Україну буде для Москви високою.
Фінляндія та Швеція відповідають критеріям членства в НАТО, а тому у разі їхньої ініціативи, вступ цих держав до Альянсу міг би здійснитися "миттєво".
Про це заявив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен в інтерв'ю Yle.
Він уточнив, якщо Фінляндія та Швеція подадуть прохання щодо вступу до НАТО, воно може бути розглянуте дуже швидко.
"Якби Фінляндія і Швеція подали заявку на членство, ми могли б ухвалити рішення миттєво. Ви можете стати членом (Альянсу, - ред.) вже наступного дня, тому що відповідаєте всім необхідним критеріям", - сказав він.
За його словами, двері НАТО відчинені для всіх, і російська влада не може диктувати, кому можна вступати до Альянсу, а кому ні. Водночас, колишній генсек Альянсу наголосив, у разі, якщо все ж РФ наважиться напасти на Україну знову, то це їй коштувати занадто дорого.
"На практиці Росія вимагає накласти вето на розширення НАТО. Двері НАТО залишаться відчиненими, і ми не хочемо, щоб Володимир Путін був швейцаром... Я не розумію логіки Росії тут. Якщо Росія вторгнеться в Україну, це, безсумнівно, посилить дебати про членство в НАТО у Фінляндії та Швеції. Ціна нападу на Україну буде високою", - сказав Расмуссен.
Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто раніше заявляв, що його країна наразі не планує вступати до НАТО.
Раніше у Фінляндії різко відповіли на вимоги РФ про відмову від НАТО.
До слова, 12 січня після засідання Ради НАТО-Росія у Брюсселі генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявив про відмову йти на ультиматум Росії щодо приймання України до Альянсу.
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