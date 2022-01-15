Ексгенсек НАТО назвав дві країни, які можуть миттєво стати членами Альянсу

Ексгенсек НАТО назвав дві країни, які можуть миттєво стати членами Альянсу

Расмуссен вказав, що ціна можливого нападу РФ на Україну буде для Москви високою.

Фінляндія та Швеція відповідають критеріям членства в НАТО, а тому у разі їхньої ініціативи, вступ цих держав до Альянсу міг би здійснитися "миттєво".

Про це заявив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен в інтерв'ю Yle.

Він уточнив, якщо Фінляндія та Швеція подадуть прохання щодо вступу до НАТО, воно може бути розглянуте дуже швидко.

"Якби Фінляндія і Швеція подали заявку на членство, ми могли б ухвалити рішення миттєво. Ви можете стати членом (Альянсу, - ред.) вже наступного дня, тому що відповідаєте всім необхідним критеріям", - сказав він.

За його словами, двері НАТО відчинені для всіх, і російська влада не може диктувати, кому можна вступати до Альянсу, а кому ні. Водночас, колишній генсек Альянсу наголосив, у разі, якщо все ж РФ наважиться напасти на Україну знову, то це їй коштувати занадто дорого.

"На практиці Росія вимагає накласти вето на розширення НАТО. Двері НАТО залишаться відчиненими, і ми не хочемо, щоб Володимир Путін був швейцаром... Я не розумію логіки Росії тут. Якщо Росія вторгнеться в Україну, це, безсумнівно, посилить дебати про членство в НАТО у Фінляндії та Швеції. Ціна нападу на Україну буде високою", - сказав Расмуссен.

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто раніше заявляв, що його країна наразі не планує вступати до НАТО.

Раніше у Фінляндії різко відповіли на вимоги РФ про відмову від НАТО.

До слова, 12 січня після засідання Ради НАТО-Росія у Брюсселі генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявив про відмову йти на ультиматум Росії щодо приймання України до Альянсу.

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