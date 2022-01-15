Экс-генсек НАТО назвал две страны, которые мгновенно могут стать членами Альянса

Экс-генсек НАТО назвал две страны, которые мгновенно могут стать членами Альянса

Расмуссен указал, что цена возможного нападения РФ на Украину будет высокой для Москвы.

Финляндия и Швеция отвечают критериям членства в НАТО, а потому в случае их инициативы, вступление этих государств в Альянс могло бы осуществиться "мгновенно".

Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью Yle.

Он уточнил, если Финляндия и Швеция подадут просьбу о вступлении в НАТО, оно может быть рассмотрено очень быстро.

"Если бы Финляндия и Швеция подали заявку на членство, мы могли бы принять решение мгновенно. Вы можете стать членом (Альянса, — ред.) уже на следующий день, потому что отвечаете всем необходимым критериям", — сказал он.

По его словам, двери НАТО открыты для всех, и российские власти не могут диктовать, кому можно вступать в Альянс, а кому нет. В то же время, бывший генсек Альянса подчеркнул, что если все же РФ решится напасть на Украину снова, то это ей стоить слишком дорого.

"На практике Россия требует наложить вето на расширение НАТО. Двери НАТО останутся открытыми, и мы не хотим, чтобы Владимир Путин был швейцаром... Я не понимаю логику России здесь. Если Россия вторгнется в Украину, это, несомненно, усилит дебаты о членстве" в НАТО в Финляндии и Швеции. Цена нападения на Украину будет высокой", — сказал Расмуссен.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто ранее заявлял, что его страна пока не планирует вступать в НАТО.

Ранее в Финляндии резко ответили на требования РФ об отказе от НАТО.

К слову, 12 января после заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил об отказе идти на ультиматум России по принятию Украины в Альянс.

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