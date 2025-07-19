Експерт назвав крок Путіна, який створить суттєву загрозу для всієї Європи

Мобілізація в Росії. / © Getty Images

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Одним з небезпечних сценаріїв розвитку подій не тільки для України, а й всієї Європи, може стати оголошення загальної мобілізації в Російської Федерації.

Про це заявив експерт із міжнародних питань Юрій Романюк в ефірі “Еспресо”.

З його слів, ймовірність того, що диктатор РФ Володимир Путін може наважитись на оголошення загальної мобілізації в Росії. І саме цей сценарій експерт називає дуже небезпечним.

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“Оскільки, тоді вони будуть розуміти, що за такого сценарію Україна може не втримати оборону на окремих ділянках фронту, Росія продовжить наступ і тоді Заходу доведеться реагувати. Втім, віддавати своїх громадян на захист України їм не дуже хотілось би. Ніхто цим не хоче жертвувати. Ситий мільярд, який живе в США та Європі, не хоче допомагати Україні, крім фінансів та зброї", - пояснив Романюк.

Спільний Захід вже зараз має розробляти план дій й реакції на ймовірне оголошення загальної мобілізації, переконаний Романюк.

"Захід навіть не готовий до того, щоб відправляти свої війська в Україні. Ані морально, ані у військовому аспекті. Саме тому, оголошення мобілізації у РФ може стати для України одним із найнебезпечніших сценаріїв. Я гадаю, що на Заході вже повинні розробляти концепцію реагування на такі події", - додав Юрій Романюк.

Нагадаємо, раніше очільник МЗС Андрій Сибіга з посиланням на дані української розвідки заявив, що РФ розпочала підготовку стратегічних резервів, що може свідчити про плани масштабних бойових операцій не лише в Україні. У зв’язку з цим Сибіга наголосив на необхідності посилення санкційного тиску на Москву та закликав союзників до дипломатичної мобілізації.

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