ФСБ РФ визнає, що кремлівська пропаганда програє інформаційну війну

Російські спецслужби у своїх документах визнають, що їхня пропаганда недостатньо впливає на населення і програє інформаційну війну.

Для "правильного зомбування" населення спецслужби навіть створили план дій для пропаганди на окупованих територіях, але він зазнав поразки.

Про це повідомляє Центр протидії Дезінформації при РНБО.

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План дій для пропаганди складається з:

Використання образу ввічливих людей 2014 року. Йдеться про відео, фото з врятованими тваринами, фото з ветеранами, які плачуть від щастя возз'єднання тощо. Відео солдат, які несуть людям мир (у вигляді нових підручників в школи, медичного обладнання тощо). Відео спільних дій російських і "правильних" українських солдатів проти українських "нацистів і бандерівців". Чисельні звернення українських і російських ветеранів з проханням зупинити нацизм в Україні і не допустити його в Росії та в світі. "Робота" з людьми, які за специфікою своєї діяльності контактують з великою кількістю людей - викладачами, водіями таксі, працівниками сфери обслуговування тощо.

Нагадаємо, українські спецслужби викрили завербованого ФСБ хмельничанина. Чоловік мав збирати дані про військових і членів їхніх сімей.

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