Лідери G7 зобов’язуються надавати безстрокову підтримку Україні

Розглядається можливість використання тарифної виручки на підтримку України.

Лідери Великої сімки зобов’язуються надавати безстрокову підтримку Україні для її захисту від російського вторгнення.

Про це йдеться у тексті проекту заяви саміту в Баварії, пише Bloomberg.

"Ми продовжимо надавати фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну допомогу та підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", — йдеться у документі.

За інформацією джерела, члени G7 "стурбовані війною, яка затягується", а Німеччина та Франція натякали, що можуть бути більш відкритими до ідеї припинення вогню шляхом переговорів.

Також у документі лідери G7 розглядають можливість використання тарифної виручки на підтримку України.

Нагадаємо, Байден перед самітом G7 анонсував заборону імпорту золота з Росії.

Лідери найбільших і найвпливовіших економік світу під час зустрічі у Німеччині у неділю, 26 червня, обговорюватимуть, як у подальшому підтримувати Україну та як подолати шкоду, яку російська війна завдає всьому світові.

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