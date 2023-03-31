Грузія може отримати статус кандидата в Євросоюз цього року - ЗМІ

Також в жовтні цього року Єврокомісія запропонує розпочати перемовини з Україною та Молдовою щодо вступу у Європейський союз.

Члени Європейської комісії схиляються до рішення надати Грузії статус кандидата на вступ до Європейського союзу.

Про це повідомляє видання Ехо Кавказу.

Джерела видання повідомляють, що таке рішення може бути прийняте лише в тому випадку, якщо влада Грузії у найближчі місяці не зробить ще кілька кроків на віддалення від Євросоюзу.

Також видання повідомляє, що Єврокомісія в жовтні цього року запропонує розпочати перемовини з Україною та Молдовою щодо вступу у Європейський союз, однак Тбілісі відставатиме у цьому питання.

В свою чергу кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк заявив, що до публікації звітів Єврокомісії ще доволі багато часу. У тому випадку, якщо Єврокомісія рекомендує надати Грузії статус кандидата на вступ до Євросоюзу — це не буде остаточним рішенням. Його мають затвердити 27 країн-членів ЄС, а саме голосування може відбутись у грудні.

Нагадаємо, раніше політолог Володимир Фесенко заявив, що уряд Грузії допомагає Росії обходити санкції. На це негативно реагують як в Україні, так і в грузинському суспільстві.

Крім того, ми раніше інформували, що речник МЗС України Олег Ніколенко прокоментував скандальні заяви грузинської влади, які лунають у бік України. Він запевнив, що заяви грузинських політиків "не зможуть похитнути міцні відносини дружби українського та грузинського народів".

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