Грузия может получить статус кандидата в Евросоюз в этом году — СМИ

Также в октябре этого года Еврокомиссия предложит переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в Европейский союз.

Члены Европейской комиссии склоняются к решению предоставить Грузии статус кандидата на вступление в Европейский союз.

Об этом сообщает издание Эхо Кавказа.

Источники издания сообщают, что такое решение может быть принято только в том случае, если власти Грузии в ближайшие месяцы не сделают еще несколько шагов в отдалении от Евросоюза.

Также издание сообщает, что Еврокомиссия в октябре этого года предложит переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в Европейский союз, однако Тбилиси будет отставать в этом вопросе.

В свою очередь, корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк заявил, что до публикации отчетов Еврокомиссии еще достаточно много времени. В том случае, если Еврокомиссия рекомендует предоставить Грузии статус кандидата на вступление в Евросоюз, это не будет окончательным решением. Его должны утвердить 27 стран-членов ЕС, а именно голосование может состояться в декабре.

Напомним, ранее политолог Владимир Фесенко заявил, что правительство Грузии помогает России обходить санкции. На это негативно реагируют как на Украине, так и в грузинском обществе.

Кроме того, мы ранее информировали, что спикер МИД Украины Олег Николенко прокомментировал скандальные заявления грузинских властей, которые раздаются в сторону Украины. Он заверил, что заявления грузинских политиков "не смогут поколебать крепкие отношения дружбы украинского и грузинского народов".

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